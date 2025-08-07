柯文哲暴走後引管中閔名言…要是他去扣賴清德手機 一堆人都要坐牢！

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行公訴的檢察官大暴粗口「幹」，並朝檢察官丟水杯、撒卷宗，之後引用台灣大學前校長管中閔著作「大學的脊梁」，批檢「深文周納、羅織構陷、入人於罪」。

審判長江俊彥於詰問證人完畢後，請檢辯雙方針對休庭期間柯文哲暴走一事表示意見；柯文哲首先指出，他最近在看守所看管中閔的書「大學的脊梁」，裡面提到「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他被關12個月，完全體會這12個字，檢察官做夢也沒想到「民眾黨、柯文哲那麼乾淨」，民眾黨就是窮黨，哪有什麼錢？

他說，檢察官當年搜索他家，扣走電腦、手機，再從裡面找資料入人於罪，看到一點東西就抓人，「要是我去扣賴清德、民進黨中央的電腦，不用1年，很多人都要去坐牢！」

柯文哲話鋒一轉，再替李文宗喊冤，「李文宗是最冤枉的，他與京華城一點關係都沒有，那時候他已經不在市府了，竟然被關得......」，柯講到一半哽咽，頻頻清喉嚨掩飾情緒。

他說，李文宗是他的高中同學，總統大選請李來看一下而已，「我們都不是從小搞政治的，我55歲才從政」；此時，江俊彥出言制止柯，請柯針對休庭期間一事發表意見。

柯文哲說，亞斯伯格的人為什麼很容易在專業成就很大，因為短期記憶不會轉換成長期記憶，所以京華城案「我都沒有印象」，他的腦袋就沒有關注這件事情，他知道京華城案送研議，但之後變成什麼「方案四」，他一概不清楚，他是被關了11、12個月不斷聽才知道的。

公訴檢察官林俊廷指出，休庭期間面對柯文哲的辱罵，檢察官都沒有回話，柯文哲在證人面前，對於檢察官不當、激烈的舉動及言語，時間長達15分鐘，檢方擔心影響證人，不希望證人看到被告和檢察官吵架，因此並無回應，但柯仍不斷辱罵，支持者也在後方附和，然而處理本案，公訴檢察官就是做訴訟攻防，被告也不應該用謾罵方式進行，檢察官也希望調閱法庭錄影畫面。

審判長江俊彥指出，休庭期間雖也適用法院組織法罰則，但也要經審判長制止並記明筆錄為要件，就今天休庭期間發生的狀況，合議庭當時不在場，會再調閱法庭錄影畫面，對於公務員執行職務有不當情況者，請檢察官依相關規定處理。