金門縣前議員涉詐領助理費 遭判9年、褫奪公權4年
金門縣前議員陳滄江被控任內以人頭帳戶掛名助理，實則將公費助理費轉入他人帳戶後，由兒子管領使用。金門地院今依貪汙治罪條例罪，判處陳滄江有期徒刑9年、褫奪公權4年；其子陳子涵被判8年6月徒刑、褫奪公權3年，金湘君被判4年10月徒刑、褫奪公權2年。全案仍可上訴。
判決書指出，陳滄江在擔任第5、6屆縣議員期間（民國100至107年間），明知金湘君從未實際擔任其議員助理，仍與兒子陳子涵共同規畫，利用職務機會詐取議會公費補助，指示以金湘君名義開設帳戶掛名助理，再由陳子涵持該帳戶提款卡支配資金。累計詐領98萬8091元，最終由陳子涵管領。
陳滄江供稱，兒子確實有幫忙處理公務事務，且擔心遭外界質疑「用兒子當助理自肥」，才會用親屬名義掛帳處理，強調自己另有自費聘用其他助理，實際支出超過詐領金額。法院不採信其說法，指出三人明知不得以掛名方式領取公費，卻仍共謀申報不實、詐取財物，構成共同犯意。
判決書指出，金湘君提供帳戶，雖未獲得報酬，仍構成協助詐欺行為，但其參與程度相對輕，予以減刑；陳子涵是犯罪所得實際使用人，罪責較重。至於檢方另指3人涉犯洗錢罪部分，法院認定雖有資金流動，但3人供稱資金流向清楚、無隱匿行為，沒有洗錢犯意。
據了解，陳滄江曾任民進黨籍金門縣議員，並擔任地方黨部主委，曾在政壇相當活躍。如今因助理費官司被重判，也讓政治前景蒙塵。
