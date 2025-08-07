替同黨立委候選人助選不實爆料對手李坤城 新北市議員王威元遭訴

新北市議員王威元去年一月初於立委選戰中，為了替國民黨立委候選人蔡明坤助選，攻擊民進黨對手李坤城，竟以不實金額的水利局包商鄰損賠償案，製作成新聞稿發布。經李坤城提告，新北地檢署認為王威元身為議員，具有查證能力及管道，仍以誇大賠償金額誤導媒體，將他依違反公職人員選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴。

起訴指出，王威元自當時蔡明坤處，2021年11月間，新北市政府水利局某包商施作汙水管線工程時，不慎造成汙水回流，倒灌進入蘆洲區長興路李坤城服務處及一旁2戶民宅，衍生出賠償財物受損等事。

事後，新北市水利局與上述3戶民宅達成賠償和解，實際賠償總金額為252160元，王威元卻在未查證下，於2024年1月間發布新聞稿，不實爆料李坤城藉機敲竹槓，包商敢怒不敢言，最後共賠償3戶65萬元。