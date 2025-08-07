快訊

替同黨立委候選人助選不實爆料對手李坤城 新北市議員王威元遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市議員王威元去年一月初於立委選戰中，為了替國民黨立委候選人蔡明坤助選，攻擊民進黨對手李坤城，竟以不實金額的水利局包商鄰損賠償案，製作成新聞稿發布。經李坤城提告，新北地檢署認為王威元身為議員，具有查證能力及管道，仍以誇大賠償金額誤導媒體，將他依違反公職人員選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴。

起訴指出，王威元自當時蔡明坤處，2021年11月間，新北市政府水利局某包商施作汙水管線工程時，不慎造成汙水回流，倒灌進入蘆洲區長興路李坤城服務處及一旁2戶民宅，衍生出賠償財物受損等事。

事後，新北市水利局與上述3戶民宅達成賠償和解，實際賠償總金額為252160元，王威元卻在未查證下，於2024年1月間發布新聞稿，不實爆料李坤城藉機敲竹槓，包商敢怒不敢言，最後共賠償3戶65萬元。

檢察官認為，王威元以文字傳播不實之事及誹謗李坤城，足以毀損李坤城名譽及影響選民對於李品德操守及政治形象之判斷，進而損害選民投票行為正確性，涉嫌使李不當選，依法起訴他。

新北市議員王威元去年初為替國民黨立委候選人蔡明坤攻擊民進黨對手李坤城，竟以不實金額的水利局包商鄰損賠償案發布製作新聞，新北地檢署將王依違反公職人員選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴。圖／翻攝王威元臉書
新北市議員王威元去年初為替國民黨立委候選人蔡明坤攻擊民進黨對手李坤城，竟以不實金額的水利局包商鄰損賠償案發布製作新聞，新北地檢署將王依違反公職人員選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴。圖／翻攝王威元臉書

李坤城 水利局

