柯文哲下手諭給彭振聲「協助京華城早日完工」 市府前副秘：沒看過
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，檢方提示向政府政風處調卷的公文，公文顯示柯手寫便利貼「TO彭副：」，要求副市長彭振聲協助京華城早日完工。
這份新證據顯示，柯表示京華城對容積率案已經死心，請彭振聲「希望行政流程加速…...，早日完工就可以了」，檢察官問李得全是否看過這紙便利貼？李證稱沒有。
依起訴書，柯文哲2020年11月親自簽核京華城都市變更計畫公告前，其時，市府副秘書長李得全在公文貼上便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，把簽呈退還都發局。
時任都市發展局規劃科科長的楊智盛日前作證稱，2020年11月6日中午被叫到李得全辦公室報告簽呈的事，他告知李有同仁接到市長室的電話，指應曉薇的助理吳順民在樓下等公文送給副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員。
柯文哲的律師鄭深元主詰問李得全時，李證稱，會在簽送公展公文加註意見，是認為京華城如以都市計畫法整合土管自治條例對一致性有幫助，申請的案子從個案到通案再變成法律是常態；李說，他已離開市府，但今年8月1日這種做法已放入法規。
李得全稱，關於他寫的便利貼，不記得是一次還是兩次寫完的，只是認為加註意見更好，當時不認為有違法的問題，至於偵查中說「都市計畫法與都市更新條例獎勵措施重疊」，李則解釋個案情況會改變「京華城案本來就不是都更案」。
鄭深元問李得全退公文的比例是否很高？李回稱「要看跟誰比」，證實退公文時沒有跟柯文哲討論過。
檢察官廖彥鈞反詰問李得全說，上月22日楊智盛所形容送公告公展的背景有無印象，李得全回應平淡「看楊的描述還算合理」。
李得全還證稱，退都發局公告公展的公文時，加註意見是認為可以討論，而在便利貼上蓋騎縫章則是覺得意見還有必要讓長官知道，廖問李過去公告公展都是由誰決定？李表示「副市長吧！」但容獎勵否通過還要經過都委會的審議。
