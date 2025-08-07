聽新聞
柯文哲失控了！在法庭內用水杯丟檢察官 大爆粗口「X！」
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行公訴的檢察官大爆粗口「X！」還將盛水的水杯丟向坐在對面的檢察官席，引發法庭大騷動。
今天庭審從9時30分開始，審判長江俊彥10點27時宣布休庭10分鐘休庭，柯文哲「空檔」時段忽然一連暴怒十幾分鐘，對著檢察官張口飆粗口「X！」之後以閩南語說，「你在給我點頭」、「你是林俊言的小弟嗎？」
講完後，柯文哲還是沒有停止的意思，繼續面對檢察官開啟飆罵模式「有沒有良心！」「不要臉！」，還指檢察官「你們逼死彭振聲太太！」，接著說「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服，絕對不會屈服」等，又表示「你看我是會貪汙的人嗎！」
今天蒞庭的台北地檢署檢察官，包括主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、陳思荔，3名檢察官對柯高度脫序發言、不理性行為始終保持冷靜，只有林俊廷對柯文哲說「你看我是會貪汙的人嗎！」時，稍微點了頭。
