知名廣告商3年逃漏稅1.9億 負責人緩起訴繳250萬還要拍7支宣導片
台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人透過旗下7家子公司在2014年至2017年虛偽開發票金額達8.4億餘元，幫助2家廣告、媒體行銷公司逃漏稅1.9億餘元。台北地檢署今偵結，林認罪並承諾台北國稅局3年內分期繳納完畢，迄今遵期繳納，獲緩起訴處分，支付公庫250萬元，並製作7支預防犯罪宣導影片。
緩起訴指出，林姓負責人提供資金給李姓財務長兼執行副總陸續開設7家旗下媒體行銷子公司，並由集團員工擔任人頭登記負責人，涉從2014年1月至2017年8月間虛偽開1381張、金額計8億4518萬2491元的不實發票，供給旗下2家公司報稅，用不正當方法逃漏稅1億6060萬8065元、2955萬6258元，共計1.9億餘元。
檢方認為，林姓負責人、李姓財務長和2名黃姓員工等4人均認罪、深表悔悟，雖逃漏稅金額甚鉅，但已向台北國稅局承諾3年內分期繳納完畢，並提供足額擔保品，獲國稅局核准，迄今均遵期繳納，考量4人無前科給予緩起訴處分。
林姓負責人緩起訴3年，支付公庫250萬元，分期繳納稅款、行政救濟利息及罰鍰，緩起訴確定10月後，製作檢方指定預防犯罪宣導影片7支（每支片長不低於15秒），公開播放在台北大巨蛋、光華數位新天地光牆、板橋公車站新版光牆、台北信義新天地Ａ8、台北信義威秀影城、桃園機場一航廈行李轉盤電視等地。
李姓財務長緩起訴1年，支付公庫120萬元。2名黃姓員工均緩起訴1年，支付公庫10萬元，接受法治教育6小時。集團其他涉案員工則獲不起訴處分。
