台灣巴菲特入監傳承吸金手藝 獄友出監幫他控盤賺「加菜金」

自稱「台灣巴菲特」的投資名人周瑞慶，因非法吸金41億被判刑14年，他趁關押高雄二監期間認識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣，1年多吸金4000多萬，錢則用來幫周「加菜」、清償欠款，高雄高分院今依違反銀行法，判周4年半、廖判3年8月。可上訴。

周瑞慶化名「陳子龍」，2014年先後籌組億圓富、千鼎投資控股公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會，對外自稱「台版巴菲特」透過招攬投資，檢調2016年查辦時，粗估非法吸金41億元，周去年被依違反銀行法判刑14年，經最高法院審理後判決定讞。

2019年周瑞慶落網後，收押高雄二監，他在獄中認識廖姓獄友，經過周的指導後，請廖男出獄後協助周成立清償說明會，2021年間，出獄的廖男在周瑞慶指示下，成立「威芯公司」，廖則擔任公司業務，宣稱投資虛擬貨幣可以獲利，多次舉辦說明會吸金。

由於周瑞慶人在監獄，為了方便操控「威芯公司」營運，規畫吸金模式，先買通高雄二監吳姓管理員（另案審結），由吳擔任傳令兵，將信件、錄音筆等內容夾帶外出，交給旗下的駱姓女幹部，讓周可以在獄中繼續操盤。

至於吸納的資金，則用來支付周瑞慶在獄中的開銷以及清償億圓富的投資賠償金，直到有投資人發現ATC貨幣無法成交，求助廖男，周等人又創造新的投資方案繼續「割韭菜」。

檢調粗估，周瑞慶透過廖男成立的「威芯公司」，1年多以來至少吸金4000多萬元，周在檢調偵訊時，坦承指示廖男成立「威芯公司」吸金，廖男及其他幹部則否認參與投資吸金，還稱ATC幣有在ProEX虛擬貨幣交易所上架，並不算吸金。

高雄地院審理後，依違反銀行法，判處周瑞慶有期徒刑4年半，廖男則處4年，負責接見傳話的駱姓女幹部則判1年10月。

周瑞慶等人不服上訴，高雄高分院審理後，法官考量廖男於審理中坦承犯行，在本案中之