近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。 桃園警分局攜手環保局，在桃園市風禾公園，於昨（6）日晚上8至11時設立噪音檢測點，進行聯合稽查取締，取締8台車噪音超標、2位民眾無照駕駛，還有3張改裝排氣管未向監理單位申請變更登記的罰單。其中，有一名男駕駛在車身上貼著「靜桃專案」字樣，結果車輛發出的噪音仍高達94分貝，當場被取締。

車身貼有「靜桃專案」仍持續炸街。圖：讀者提供

桃園分局表示，警方昨日出動各派出所、桃園交通中隊警力，聯合市府環保局及桃園監理站實施聯合稽查，鎖定中路重劃區、市府園區週邊、中山路、永安路、三民路、國際路等噪音車出沒熱點，由員警攔查違法改裝排氣管車輛至風禾公園接受檢測噪音，一旦超標便立即開單告發，且要通知複驗。整場勤務下來，共攔查13部車，噪音違規超標有8部，裁罰金額為18600元，另外有無照駕駛2張，改裝排氣管未向監理單位申請變更登記3張，總金額超過3萬元罰鍰。

車身貼有「靜桃專案」圖樣，然而卻是無照駕駛、改管未向監理機關申請變更登記、噪音超標三項違規齊發。圖：讀者提供

桃園分局提到，龍安派出所所警員邱靖葶攔查噪音車過程中，攔查林姓男駕駛騎乘一部新車價值將近百萬的SUZUKI大型重機車，檢測音量達100分貝，標準為94分貝，超標6分貝，裁罰3000元罰鍰，另林男本身無照駕駛及改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，分別依照道交條例開罰，共噴飛1萬元罰鍰；埔子派出所所警員何柏勳則攔查許姓駕駛開了一部新車價值400萬的BMW-M3自小客車，發出擾人排氣管噪音，檢測音量達94分貝，標準為93分貝，超標1分貝，裁罰1800元罰鍰；何柏勳還攔查到林姓駕駛開著一部BMW自小客車，檢測音量達91分貝，標準為77分貝，超標14分貝，裁罰3000元罰鍰，何柏勳一晚就擊落兩部BMW噪音超標自小客車。

新車價值將近百萬的SUZUKI大型重機車。圖：讀者提供

桃園分局也提到，小檜溪派出所警員邱垂綱則攔查一部噪音機車，黃姓男駕駛在車身貼有「靜桃專案」字樣，然而檢測音量達94分貝，標準為90分貝，超標4分貝，另本身無照駕駛及改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，分別依照道交條例開罰，共噴飛1萬元罰鍰。除了此次噪音違規超標外，黃男自稱7月份也在市府廣場被攔查處罰一次，現場勤務人員打趣表示，車身貼上「靜桃專案」字樣，堪稱最身體力行支持靜桃專案的男人了。員警也勸他趕快改回合格的排氣管，以免繼續違規遭稽查開單而破財傷荷包。

根據桃園分局統計，自靜桃專案實施後，截至今(114)年8月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6700件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有將近700件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，環保局統計相關陳情案件也下降約3成多，桃園城市噪音平均下降5.9分貝，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

桃園分局指出，環保局導入聲音照相、噪音實測和車牌辨識等科技設備，全方位取締非法改裝噪音車，今年也在噪音熱點建置50套聲音照相設備科技執法，強化監控與執法效能；交通局也祭出調整路口號誌秒數周期來降低車速；警察局各分局則是持續配合執行「環、警、監聯合稽查」與「路邊機動攔檢做警政通報」，以強力攔檢、科技執法與多機關協力合作，共同打造安靜、宜居的城市空間。

桃園分局特別提醒，今年1月已經修訂「道路交通安全規則」，將機車排氣管納入登記變更事項，若改裝排氣管不符合噪音規範將不予認證登記，若未依照規定向監理機關辦理變更登記，違規者依照道路交通管理處罰條例第16條1項1款規定：可處900至1800元罰鍰，期從源頭杜絕噪音汙染。

本文章來自《桃園電子報》。原文：車身貼「靜桃專案」繼續炸街 桃園環警監當場開罰