屏東榮總傳出外包人員偷拍病患家屬 院方：已要求該公司開除

有民眾在爆料公社PO文指出，屏東榮民總醫院有外包廠商員工偷拍醫院病人家屬，但醫院管理高層對此事不聞不問。屏東榮總今日發聲明表示，嚴厲譴責並立即要求該公司開除該員。此案目前已報警，後續將調查相關影像及行為，釐清是否有違法情事。

該民眾指出，昨天他出院前發現有醫院外包廠商員工疑似偷拍他女兒照片，他上前詢問是否有偷拍，對方否認，他要報警時對方拿出手機不斷刪除照片；報警後他到警局檢視手機，發現對方竟從7月21日就開始偷拍，將近2周拍攝很多他與女兒照片。

他指出手機中還有很多其他病患家屬護理人員照片及個資，並指控醫院一整天對此事不聞不問，管理高層對於保護病患家屬及醫療人員隱私肖像權完全不關心，他要對此事提出嚴重控訴。

屏東榮總今天發聲明表示，醫院外包勤務公司所屬員工疑似於走廊間拍攝病人家屬照片，經家屬報警查獲該員工手機內存相關照片。醫院得知該員工不當行舉後，立即要求外包公司開除該員，並將依勞動契約追究該公司及個人損害醫院名譽的責任。

屏東榮總表示，嚴厲譴責未經同意拍攝他人肖像的侵權行為，針對本案醫院會全力協助家屬進行法律相關流程，並視家屬需求提供心理諮商與輔導。並強調未經同意拍攝他人影像，可能涉及刑事妨害秘密罪或民事肖像權侵害，可處刑責並需負擔民事損害賠償。