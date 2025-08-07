快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

統促黨林國信被控組團赴中涉反滲透法 不起訴確定

中央社／ 台北7日電

統促黨中央執行委員林國信，被控於立委選舉期間組團赴中接受中共官方落地招待，欲衝高黨內不分區立委、總裁張安樂票數，北檢處分不起訴，依職權送再議，高檢署昨天駁回確定。

根據台北地檢署不起訴處分書，林國信身兼統促黨清芳黨部主委、台粵交流協會理事長，為助統促黨於113年立委選舉獲不分區席次，涉嫌於民國112年10月間指示副主委李維傑，擔任與中共官方聯繫窗口，並組織赴中團體。

處分書表示，林國信疑涉嫌指示李維傑成立通訊群組，招募其中15人參加「台灣百名客屬青年企業家嶺南行」與「台灣青年嶺南行-客家文化體驗營」，並收取低於市價的旅費。此團赴中期間，接受中國梅州市台港澳事務局副局長梁苑玲與梅州市中共統戰部部長朱志勇設宴招待，席間宣傳統戰思想。

林國信返台後，疑涉嫌指示李維傑於群組發布訊息，鼓勵投票支持統促黨，並強調「同心協力將張安樂總裁送進立法院，讓堅持和平的聲音，在立法院響起」。

檢警接獲檢舉後，去年指揮北市警方發動搜索，並約談林國信、李維傑等人。林、李2人訊後分別以10萬元、5萬元交保。

檢方偵查後認為，雖林國信等人確接受中共落地招待，但林國信過往多次赴中參訪，無法僅因招待時間接近選舉，即推論具對價關係，且招待期間查無中共官員宣傳支持特定政黨或候選人，也無證據證明林國信指示群組發文。

檢方認為，林國信與同行15人罪嫌不足，予以不起訴處分，李維傑涉案部分移轉管轄，並依職權送請台灣高等檢察署再議。高檢署認為，再議無理由，昨天駁回再議確定。

中共 統促黨 立委選舉

延伸閱讀

影／涉貪案今8度開庭 鄭文燦面露笑意開庭前壓線抵達

開撕了！銀河酷娛被控毀約卸責 製片人爆「說好讓趙露思演出卻被放鴿子」

四川女生遭霸凌案釀示威 2網友被控造謠遭行政處罰

名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海

相關新聞

柯文哲暴走後引管中閔名言…要是他去扣賴清德手機 一堆人都要坐牢！

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行...

柯文哲失控了！在法庭內用水杯丟檢察官 大爆粗口「X！」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今天上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，柯於休庭時間，對3名執行...

柯文哲生日過了…小草仍集結大喊「平安健康」 陳佩琪頻頻以手拭淚

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全，下午傳喚時任台北市副市長、...

台灣巴菲特入監傳承吸金手藝 獄友出監幫他控盤賺「加菜金」

自稱「台灣巴菲特」的投資名人周瑞慶，因非法吸金41億被判刑14年，他趁關押高雄二監期間認識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公...

替同黨立委候選人助選不實爆料對手李坤城 新北市議員王威元遭訴

新北市議員王威元去年一月初於立委選戰中，為了替國民黨立委候選人蔡明坤助選，攻擊民進黨對手李坤城，竟以不實金額的水利局包商...

影／涉貪案今8度開庭 鄭文燦面露笑意開庭前壓線抵達

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任期內收賄涉貪遭起訴，桃園地院今天上午9時50分開準備程序庭，繼續勘驗最後一場市府會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。