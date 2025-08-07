統促黨林國信被控組團赴中涉反滲透法 不起訴確定
統促黨中央執行委員林國信，被控於立委選舉期間組團赴中接受中共官方落地招待，欲衝高黨內不分區立委、總裁張安樂票數，北檢處分不起訴，依職權送再議，高檢署昨天駁回確定。
根據台北地檢署不起訴處分書，林國信身兼統促黨清芳黨部主委、台粵交流協會理事長，為助統促黨於113年立委選舉獲不分區席次，涉嫌於民國112年10月間指示副主委李維傑，擔任與中共官方聯繫窗口，並組織赴中團體。
處分書表示，林國信疑涉嫌指示李維傑成立通訊群組，招募其中15人參加「台灣百名客屬青年企業家嶺南行」與「台灣青年嶺南行-客家文化體驗營」，並收取低於市價的旅費。此團赴中期間，接受中國梅州市台港澳事務局副局長梁苑玲與梅州市中共統戰部部長朱志勇設宴招待，席間宣傳統戰思想。
林國信返台後，疑涉嫌指示李維傑於群組發布訊息，鼓勵投票支持統促黨，並強調「同心協力將張安樂總裁送進立法院，讓堅持和平的聲音，在立法院響起」。
檢警接獲檢舉後，去年指揮北市警方發動搜索，並約談林國信、李維傑等人。林、李2人訊後分別以10萬元、5萬元交保。
檢方偵查後認為，雖林國信等人確接受中共落地招待，但林國信過往多次赴中參訪，無法僅因招待時間接近選舉，即推論具對價關係，且招待期間查無中共官員宣傳支持特定政黨或候選人，也無證據證明林國信指示群組發文。
檢方認為，林國信與同行15人罪嫌不足，予以不起訴處分，李維傑涉案部分移轉管轄，並依職權送請台灣高等檢察署再議。高檢署認為，再議無理由，昨天駁回再議確定。
