柯文哲生日過了…小草仍集結大喊「平安健康」 陳佩琪頻頻以手拭淚
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全，下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。柯昨日雖已度過66歲生日，今早囚車抵達法院時，小草仍大喊「柯文哲平安健康」，妻子陳佩琪也在場頻頻拭淚。
柯文哲連續2天到法院開庭，昨為自訴鍾小平誹謗案被提解出庭，庭內鍾小平道歉，雙方達成和解，柯文哲決定撤告，未料鍾小平庭後受訪稱「藍白合、社會大和解」，仍引來民眾黨不滿，陳佩琪更在臉書發文表示，「藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次」。
柯文哲今為京華城案出庭，當囚車抵達法院，小草集結吶喊「柯文哲，平安健康」，身穿粉紅洋裝的陳佩琪也在其中，一邊喊「平安健康」，一邊頻頻以手拭淚，聲援結束隨即步入法院旁聽。
台北地院今上午傳喚李得全作證，下午則傳喚黃珊珊作證；李由檢方聲請傳喚，黃是柯的辯護人所聲請，並提解柯文哲、台北市議員應曉薇出庭，傳喚台北市都發局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京等人出庭、陳述意見。
依起訴書指出，柯文哲2020年11月親自簽核京華城都市變更計畫公告前，其時，市府副秘書長李得全在公文貼上便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，把簽呈退還都發局。
時任都市發展局規劃科科長的楊智盛日前作證稱，2020年11月6日中午被叫到李得全辦公室報告簽呈的事，他告知李有同仁接到市長室的電話，指應曉薇的助理吳順民在樓下等公文送給副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員。
至於黃珊珊與案情相關聯部分，檢方認為，黃珊珊在應曉薇之前也參與京華城陳情案，柯文哲2018年間任命李文宗擔任市府顧問，李自此從前市長辦公室主任蔡壁如手中承接柯交辦的京華城案。
檢方指控，沈慶京派人前往永豐銀行提領現金1600萬元的時間，與2022年10月18日核發建照、10月19日「京華廣場」動土典時間點相近，沈行賄柯；柯在2023年11月3日下午7點11分傳訊息給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，黃32分鐘後回覆「明白」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言