柯文哲生日過了…小草仍集結大喊「平安健康」 陳佩琪頻頻以手拭淚

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全，下午傳喚時任台北市副市長、立委黃珊珊作證。柯昨日雖已度過66歲生日，今早囚車抵達法院時，小草仍大喊「柯文哲平安健康」，妻子陳佩琪也在場頻頻拭淚。

柯文哲連續2天到法院開庭，昨為自訴鍾小平誹謗案被提解出庭，庭內鍾小平道歉，雙方達成和解，柯文哲決定撤告，未料鍾小平庭後受訪稱「藍白合、社會大和解」，仍引來民眾黨不滿，陳佩琪更在臉書發文表示，「藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次」。

柯文哲今為京華城案出庭，當囚車抵達法院，小草集結吶喊「柯文哲，平安健康」，身穿粉紅洋裝的陳佩琪也在其中，一邊喊「平安健康」，一邊頻頻以手拭淚，聲援結束隨即步入法院旁聽。

台北地院今上午傳喚李得全作證，下午則傳喚黃珊珊作證；李由檢方聲請傳喚，黃是柯的辯護人所聲請，並提解柯文哲、台北市議員應曉薇出庭，傳喚台北市都發局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京等人出庭、陳述意見。

依起訴書指出，柯文哲2020年11月親自簽核京華城都市變更計畫公告前，其時，市府副秘書長李得全在公文貼上便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，把簽呈退還都發局。

時任都市發展局規劃科科長的楊智盛日前作證稱，2020年11月6日中午被叫到李得全辦公室報告簽呈的事，他告知李有同仁接到市長室的電話，指應曉薇的助理吳順民在樓下等公文送給副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員。

至於黃珊珊與案情相關聯部分，檢方認為，黃珊珊在應曉薇之前也參與京華城陳情案，柯文哲2018年間任命李文宗擔任市府顧問，李自此從前市長辦公室主任蔡壁如手中承接柯交辦的京華城案。