一中商圈宣導防竊…台中警用創意「開白單」 市民驚：印象深刻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局轄內的一中商圈常傳安全帽竊案，二分局除了在商圈張貼宣傳標語外，二分局也發揮創意，將告發交通違規的「白單」格式，設計為宣導防竊的白單，貼在一中商圈的汽機車上，不少市民看到白單時，心頭一驚，仔細一看才知是宣導防竊的白單，直呼「鬆了一口氣」。

第二警分局分析統計，轄內北區一中街、育才街、雙十路、精武路、三民路等路段，為民眾安全帽失竊熱點，學生、年輕人等多數民眾，停放機車後隨手將安全帽掛於後照鏡、放於座墊上、掛於前掛勾等，或將隨身包包留置於汽車內，而遭竊嫌覬覦，造成財產損失。

部分民眾所購買的安全帽價值不斐，卻因圖一時方便，或因安全帽尺寸過大、車廂內另有物品等原因，沒有將安全帽收進機車置物廂內，也不掛扣於置物箱安全扣，導致遭竊嫌鎖定輕易拿取、順手牽羊。

第二警分局表示，除了加強安全帽失竊熱點線上巡邏外，也在商圈、學校附近停放機車處懸掛宣導布條，提醒民眾安全帽離身時應妥善保存。

二分局說，近期也發揮創意，利用逕行舉發標示單（俗稱白單）的格式，製作防竊宣導的白單，張貼在一中商圈的竊盜熱點的汽機車上，勸導民眾將安全帽掛於安全扣、包包不要留在汽車內，也接到不少市民反映，「鬆一口氣還好不用繳錢」、「下次不敢亂放安全帽了」、「嚇一跳真的印象深刻」，達到宣導效果。

第二警分局長鍾承志提醒，不論安全帽價值高低，停放機車後，應將安全帽放在置物箱內或掛扣安全鎖，並應取下機車手機架或購買防盜式機車手機架、停放汽車後則應避免財物留於車內，以降低遭竊風險，讓竊嫌無從下手，如此民眾才能安心逛街、快樂購物。

