他租廠房堆置上千桶有害廢液被抓 還得賠償1910萬清除費及租金

李姓男子6年前以每月租金2萬向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車，載運裝有廢液的貝克桶及鐵桶等至廠房堆置，還沒付租金就被查獲，經採樣送驗廢液閃火點小於40℃、PH<1.0均屬有害事業廢棄物，地主提告向2人請求連帶給付清除費及租金共1910萬多元獲准。

地主主張，2018年9月12日與李訂立廠房租賃契約，自同年10月1日起以每月租金2萬元代價，承租其廠房後，李以每日代價9000元，指示郭連續6天駕駛框式吊車，載運廢棄物至廠房堆置。同年月25日9時許經前南區環境督察大隊至廠房督察，及經屏東縣警局至廠房查獲該批廢棄物。

現場查獲貝克桶317桶、鐵桶747桶及塑膠桶4桶，經採樣送驗，結果貝克桶內廢液閃火點小於40℃、50加侖鐵桶廢液PH<1.0，均屬有害事業廢棄物。

檢方認李、郭涉犯廢棄物清理法中未領有廢棄物清除許可文件，非法清除廢棄物罪嫌，郭獲緩起訴處分1年，並向公庫支付5萬元，另李被訴後，一審判刑1年4月，犯罪所得114萬多元沒收。至於地主未經主管機關許可提供土地堆置廢棄物罪嫌，獲緩起訴處分1年。

地主提告求償，所需支出清除費用1816萬9000元，以及自2018年9月起至2022年8月止共計47個月，無法收取租金94萬元，共計1910萬9000元。

李經合法通知，未曾於言詞辯論期日到庭，也未具狀陳述。郭到庭承認有載運該批廢棄物至廠房堆置情事，他辯稱，僅是受雇員工，李跟其老闆接洽，他是聽老闆指示的，責任不應由他負擔。

台南地院指出，郭於警詢時已自承是吳唆使他去載油桶，偵訊時也稱當時是吳請他去載運桶子，他在法庭上答辯已難採認。

台南地院認為，地主出租廠房時已於租約明載「限供於合法工業用油堆放使用」字樣，且郭等人堆置廢棄物時，地主也曾因味道刺鼻而提出質疑，吳則以添加劑和原料為由搪塞，地主後因該廢棄物味道刺鼻鄰居抗議，要求吳應盡速將廢棄物搬走，吳則說要求1個月時間處理，但過幾天即遭環保局查緝。