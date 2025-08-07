快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

聽新聞
0:00 / 0:00

他租廠房堆置上千桶有害廢液被抓 還得賠償1910萬清除費及租金

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子6年前以每月租金2萬向郭姓地主承租屏東廠房，指示郭姓男子駕駛曳引車，載運裝有廢液的貝克桶及鐵桶等至廠房堆置，還沒付租金就被查獲，經採樣送驗廢液閃火點小於40℃、PH<1.0均屬有害事業廢棄物，地主提告向2人請求連帶給付清除費及租金共1910萬多元獲准。

地主主張，2018年9月12日與李訂立廠房租賃契約，自同年10月1日起以每月租金2萬元代價，承租其廠房後，李以每日代價9000元，指示郭連續6天駕駛框式吊車，載運廢棄物至廠房堆置。同年月25日9時許經前南區環境督察大隊至廠房督察，及經屏東縣警局至廠房查獲該批廢棄物。

現場查獲貝克桶317桶、鐵桶747桶及塑膠桶4桶，經採樣送驗，結果貝克桶內廢液閃火點小於40℃、50加侖鐵桶廢液PH<1.0，均屬有害事業廢棄物。

檢方認李、郭涉犯廢棄物清理法中未領有廢棄物清除許可文件，非法清除廢棄物罪嫌，郭獲緩起訴處分1年，並向公庫支付5萬元，另李被訴後，一審判刑1年4月，犯罪所得114萬多元沒收。至於地主未經主管機關許可提供土地堆置廢棄物罪嫌，獲緩起訴處分1年。

地主提告求償，所需支出清除費用1816萬9000元，以及自2018年9月起至2022年8月止共計47個月，無法收取租金94萬元，共計1910萬9000元。

李經合法通知，未曾於言詞辯論期日到庭，也未具狀陳述。郭到庭承認有載運該批廢棄物至廠房堆置情事，他辯稱，僅是受雇員工，李跟其老闆接洽，他是聽老闆指示的，責任不應由他負擔。

台南地院指出，郭於警詢時已自承是吳唆使他去載油桶，偵訊時也稱當時是吳請他去載運桶子，他在法庭上答辯已難採認。

台南地院認為，地主出租廠房時已於租約明載「限供於合法工業用油堆放使用」字樣，且郭等人堆置廢棄物時，地主也曾因味道刺鼻而提出質疑，吳則以添加劑和原料為由搪塞，地主後因該廢棄物味道刺鼻鄰居抗議，要求吳應盡速將廢棄物搬走，吳則說要求1個月時間處理，但過幾天即遭環保局查緝。

且吳於偵訊時稱，他覺得地主很無辜，因為我們沒有付地主租金，如果地主還要清理這些東西，也沒有這個能力。法官認業者已盡力防免損害發生。

地主提告求償所需支出清除費用1816萬9000元，以及47個月租金94萬元，共計1910萬9000元，台南地院判李、郭2人應連帶給付1910萬9000元。圖／本報資料照
地主提告求償所需支出清除費用1816萬9000元，以及47個月租金94萬元，共計1910萬9000元，台南地院判李、郭2人應連帶給付1910萬9000元。圖／本報資料照

老闆 廢棄物 屏東縣

延伸閱讀

新竹左岸工程挖出廢棄物 市府：追查來源開罰

災後暖心行動！台南災屋媒合修繕 可享2年保固服務

光電板放台糖農地 白緊追台糖、環境部

美股1987年大崩盤重演？ 兩大相似之處引發恐慌

相關新聞

柯文哲生日過了…小草仍集結大喊「平安健康」 陳佩琪頻頻以手拭淚

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全，下午傳喚時任台北市副市長、...

影／涉貪案今8度開庭 鄭文燦面露笑意開庭前壓線抵達

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任期內收賄涉貪遭起訴，桃園地院今天上午9時50分開準備程序庭，繼續勘驗最後一場市府會議...

台灣巴菲特入監傳承吸金手藝 獄友出監幫他控盤賺「加菜金」

自稱「台灣巴菲特」的投資名人周瑞慶，因非法吸金41億被判刑14年，他趁關押高雄二監期間認識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公...

要來2次！黃珊珊對柯文哲太重要 今天出庭作證下次還要再來

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，下午傳喚時任台北市副市長、立委...

陸戰隊連長休假LINE「吃鍋」 留守副連長也參一腳吃到判刑

海軍陸戰隊66旅砲兵營高姓連長2023年8月30日休假，以LINE約連上官兵吃麻辣鍋，也約代班的郭姓副連長，當班的郭不假...

知名廣告商3年逃漏稅1.9億 負責人緩起訴繳250萬還要拍7支宣導片

台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人透過旗下7家子公司在2014年至2017年虛偽開發票金額達8.4億餘元，幫助2家廣告、媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。