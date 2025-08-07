警所長收詐團現鈔名車查個資 哥們藍道猛求情…二審下場曝光

台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲200萬現金、109萬元虛擬貨幣及「生日禮物」220萬元中古賓士，替杜查個資，還偽造法院交保單。台灣高等法院今依違背職務收賄罪判葉11年6月徒刑，褫奪公權5年；洗錢罪判1年刑，併科20萬罰金；行使偽造公文書罪維持一審1年2月刑期。

同案被告杜承哲（一、二審遭處無期徒刑）在自己的案件開庭時，不斷替葉向法官求情，指葉的人生因他而毀，希望「刑度都加在我身上」，並說賓士車是送葉40歲生日的禮物，沒有對價，兩人感情很好，「我連他『𡳞鳥』多長都知道。」

本案源於台版柬埔寨案關押61人釀3人死亡，檢警溯源抓到杜承哲後，從手機對話紀錄揪出葉育忻涉案。葉時任寧夏所所長，曾收杜200萬現金、價值109萬元的虛擬貨幣，還收下220萬元的中古賓士車。葉替杜查詢民眾個資，偽造士院交保單，讓杜用以誆騙詐團機房。

士院審理時，葉育忻辯稱杜承哲是刑案線民，觀察杜先前涉案改過自新獲緩刑或易服勞動，自己個性不拘小節，一時不察犯錯，指示同仁使用警務系統查個資；直到看新聞得知杜涉及詐欺案，甚至牽涉人命，對於可能間接或多或少協助杜「深感懊悔」。

葉也說，200萬元是杜提出的大概數字，他沒有記帳不清楚金額，約170萬元是杜贊助寧夏派出所的「誘捕偵查」費用，抓毒品犯嫌需使用大量現金，才會借來使用，事後有歸還；另約30萬元則是轄區經營費用，其中派出所同仁遭精神異常女子刺傷左肺，急需慰問，他才向杜借8萬8千元，後續就算他沒有開口，因杜支持他的工作，不時贊助派出所團隊。

葉育忻說他拒絕杜送他中古賓士車當生日禮物，但杜堅持先找人登記，才會找女密友劉曼青幫忙；虛擬貨幣則是因他年輕時信用不良，連信用卡都辦不下來，劉女非公職，找她申請開設MaiCoin虛擬貨幣錢包，急需用錢時，請劉女操作手機，出金至實體帳戶。