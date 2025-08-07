台大畢業進國安局遭退訓…PO文洩情報員身分 更一審仍判4年半

台大化工系畢業的何牧珉，2018年考進國家安全局但遭退訓，他在PTT論壇網站揭露受訓同梯及長官職稱、化名、真實身分，遭檢方起訴。台北地方法院依情報工作法洩漏情報資訊罪2罪判何4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴，但最高法院撤銷、發回，高院更一審今又判上訴駁回。

何牧珉受訓時表現欠佳，不到半年就被退訓；2019年10月9日、10月12日，何兩度在PTT貼文，揭露受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，曝光情報人員身分。

台北地檢署2021年8月偵辦時，拘提何牧珉到案，檢察官聲請羈押，何向法院聲請提審，法官後來裁定何8萬元交保。檢察官起訴指何明知應情報人員的身分應永久保密，卻故意上網揭露，涉犯最輕本刑7年以上的情工法重罪，考量他2次犯行的犯意各別，建請法院分論併罰。

北院認為何牧珉因個人情緒而犯罪，還否認犯行，多次於準備程序中隨意離庭，無視本案採不公開審理，屢次要求不是親屬的人入庭，並以瑣碎程序拖延程序進行，面對司法程序態度不佳。考量何的犯行無實際損害，北院判他4年6月刑。高院前審認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回，但判決遭最高法院撤銷。

不過更一審審理後，仍維持一審刑度，今駁回上訴。