影／1張出貨單露餡！災後搶修 苗警查獲銅鑼鄉國1高架橋下石棉瓦亂倒

國道1號苗栗縣銅鑼鄉高架橋下，7月26日發現約2噸廢石棉瓦堆，苗栗警察分局根據夾雜的一張出貨單，查出當地湯姓男子修繕房子後亂丟，全案依廢棄物清理法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

銅鑼鄉中平村這件石棉瓦亂丟案，發生於上月初丹娜絲颱風後，吹毀南部不少老房子、工廠、倉庫石棉瓦屋頂，廢石棉瓦去化爆量，時機相當敏感，且廢石棉瓦屬有害事業廢物，引發地方人士及縣府環保局重視。

警方調查，現場廢石棉瓦、木料約2噸重，根據一張出貨單循線溯源，比對可疑進出車輛，鎖定湯男（53歲）涉有重嫌，查出湯男修繕住家，拆除石棉瓦分裝後，載運棄置國1高架橋下銅鑼鄉中平村空地。

苗栗分局呼籲業者與民眾，廢棄物清理應尋求合法途徑或廠商，發揮公德心，共同維護良好環境，切勿心存僥倖胡亂棄置廢棄物，若經查獲任意棄置行為絕不寬貸，民眾勿以身試法。