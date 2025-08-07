東港安泰醫院大火9死 蘇清泉4人獲緩起訴

去年10月屏東縣東港安泰醫院發生大火釀9死，檢方昨日偵結，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左三）等四人獲緩起訴。圖／聯合報系資料照片

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀9死7傷，更燒出醫院違建問題，起火點的動力中心大樓違建率高達3300%。屏東地檢署昨日偵結，榮譽院長、立委蘇清泉等4人獲緩起訴處分，縣府認為處分不符社會常理，深表遺憾。

蘇清泉昨表示，偵辦過程配合調查，「會一肩扛起，面對問題」，院方會遵照緩起訴處分書指示辦理，9月底、10月初接受衛福部評鑑，朝區域教學重度責任醫院發展。不過縣府發言人鄞鳳蘭說，東港安泰醫院涉大量違建及申報不實，屏檢偵結的結果對比9條人命及社會付出的成本，明顯不符合社會常理。

檢方調查起火原因，發現醫院水電設備士鄭男、王男在機房操作沉水馬達處理颱風積水，因將使用中的延長線放在堆放可燃物品的機房地面，導致短路失火，火煙也經由未作防火填塞的管道蔓延，最終王男來不及逃生，另有8名住院患者死亡、7人受傷。

檢方指出，東港安泰醫院興建時，D棟大樓瀕臨法定容積率極限，蘇清泉與胞兄蘇威菘擅自委託廠商違法增建、擴建，破壞防火區劃，是火災成因。期間未申報違建，亦涉偽造文書罪，但念及相關人等均坦承犯行，深表悔悟，也與死者家屬達成和解，因此緩起訴。緩起訴期間蘇清泉需向公庫支付1千萬元、偏鄉義診20次。