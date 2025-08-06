挪用經費登載不實！台東衛生局副局長貪汙起訴 判刑2年緩刑5年

台東縣衛生局副局長鍾明霞2022年7月遭控浮報加班費和活動費當作私人小金庫，地檢署指揮調查站偵辦，隔年檢察官調查偵結依貪汙罪起訴。台東地方法院認定未中飽私囊，依偽造文書罪判有期徒刑2年、緩刑5年，並應向公庫支付30萬元。全案可上訴。

判決書指出，鍾自民國2019年間起至2022年6月30日止，擔任衛生局醫政科科長，明知預算科目經費應據實核銷，不得挪作他用及有虛報或浮報等情事，竟分別為下列犯行，包括2020年12月26日縣府在台東桂田喜來登酒店辦饒慶鈴就職餐會，鍾明霞為了突破公務員餐費上限4000元規定，得以辦一桌12000元，前後犯了3次挪用經費及不實核銷。

另2019年11月在桂田舉辦「衛生計畫撰寫實務課程」，利用桂田酒店可將部分消費者之溢付款項寄存於「訂金單」之機制，將未用畢之差額3140元寄存於桂田，再將這差額款項使用在縣長就職餐敘酒水費用。

2020年12月25日在桂田辦「衛生計畫撰寫實務課程」又以同法寄存2688元；隔天醫政科在桂田酒店舉辦縣長就職餐敘，實際餐費為1桌12000元，依法餐費核准上限為每桌4000元，鍾明霞要求桂田酒店人員提供「每桌4000元、總額12000元」之不實統一發票收據，向縣政府辦理核銷。

此外，醫政科2021年在桂田舉辦遠距醫療餐敘也同法在桂田寄存10000元，她明知醫政科業務費用之報支項目僅限文具用品採購，3度指示下屬以文具商品項目之統一發票收據實際購買價值27700元禮券，據以核銷款項。

法院審理時，鍾明霞於庭訊坦承上述犯行，法官考量餐敘是配合縣長就職週年辦遠距醫療宣導，屬公務活動，確有公款公用，且未用畢差額、禮券均未中飽私囊，無積極證據可證明她因此獲得任何不法利得，未依貪汙定罪，以偽造文書判有期徒刑2年，宣告緩刑5年。

據了解，鍾明霞是在2022年7月升任衛生局副局長，不到半個月就爆出科長任內涉貪遭檢調調查，前年8月起訴，目前以副局長之職借調縣府秘書室。縣府表示，鍾是犯偽造文書，非貪汙罪，至於職務是否調整，由權責單位考量簽核。