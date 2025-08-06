嘉義逆子揍母還抱起摔地扔路邊不治 國民法庭判17年5月

嘉義市莊姓男子去年與母親陳婦起爭執，涉嫌推倒母親後沒有理會，陳婦被路人發現送醫10天後不治；國民法庭審理後判決，莊男因犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑17年5月。可上訴。

莊男與68歲母親陳婦同住，去年11月28日凌晨某時，與陳婦發生爭執，涉嫌攻擊陳婦頭部，凌晨4時4分許，更追逐陳婦至道路旁，自後方將陳婦環抱後摔至地面，陳婦當下倒地不起，受有外傷性顱內出血傷勢，直至路過民眾發現通報119，由救護車送醫急救，延至12月7日上午宣告不治。

該案符合國民法官法審理，莊男坦承有抱摔行為，但矢口否認有攻擊頭部。但法醫師到庭說明死者傷勢、證人、實施家庭暴力行為紀錄等佐證，國民法官認為，係犯刑法第280條、第277條第2項前段之傷害直系血親尊親屬致死罪於死罪。