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柯文哲京華城案涉圖利 明傳喚黃珊珊、北市前副秘書長李得全
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利弊案，明上午傳喚時任台北市政府副秘書長李得全作證，下午則傳喚時任台北市副市長黃珊珊作證；李由檢方聲請傳喚，黃是柯的辯護人所聲請，李、黃證詞如何協助法官斷案，檢、辯詰問時見高下。
合議庭明天會提解仍在押的柯文哲、台北市議員應曉薇出庭，並傳喚台北市都發局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京等人出庭、陳述意見。
依起訴書，柯文哲2020年11月親自簽核京華城都市變更計畫公告前，其時，市府副秘書長李得全在公文貼上便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，把簽呈退還都發局。
時任都市發展局規劃科科長的楊智盛日前作證稱，2020年11月6日中午被叫到李得全辦公室報告簽呈的事，他告知李有同仁接到市長室的電話，指應曉薇的助理吳順民在樓下等公文送給副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員。
至於黃珊珊與案情相關聯部分，檢方認為，黃珊珊在應曉薇之前也參與京華城陳情案，柯文哲2018年間任命李文宗擔任市府顧問，李自此從前市長辦公室主任蔡壁如手中承接柯交辦的京華城案。
檢方指控，沈慶京派人前往永豐銀行提領現金1600萬元的時間，與2022年10月18日核發建照、10月19日「京華廣場」動土典時間點相近，沈行賄柯；柯在2023年11月3日下午7點11分傳訊息給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，黃32分鐘後回覆「明白」。
不過，柯文哲的辯護人聲請傳喚黃珊珊作證，是基於彈劾檢察官的證據解釋，並認為柯依合法流程所簽的容積陳情案，不涉及圖利甚至收賄罪。
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