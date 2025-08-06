快訊

台中KPM拼盤演唱會倒數 朴春健康亮紅燈「暫停2NE1行程」

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

假義消「金髮YUKI」替男童CPR遭訴 檢查出他拿假證件涉偽造文書

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北屯區4月傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR，引起相當大爭議；台中地檢署剪報分案，卻意外查出自稱YUKI的許姓男子先前車禍時，向警方出示假證件，依偽造文書罪嫌起訴他。

台中地檢檢察官黃彥凱3月17日相驗北屯區3歲男童疑似溺斃案件，案發時家屬曾報119派遣救護人員抵達男童家中實施緊急救護。

檢方說，媒體報導現場協助救護人員中，疑有不具義消資格者，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照也可疑有偽造情事，認為涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，予以剪報分案。

許男因被質疑穿著EMT制服、假冒義消證件，台中市消防局曾委請第台中第五警分局協助提供資料，分別在3月底、4月初以雙掛號方式，通知他到消防局說明，但許都未現身，後續則交由檢警調查。

中檢4月傳喚許男到案，檢察官複訊後認定他涉犯偽造文書罪，但考量涉案情節，命無保請回。

檢方事後調查發現，許男幾年前因車禍，卻向警方行使偽造的假證件，偵結依偽造文書罪嫌起訴他；另網路流傳許男為女性的身分證、臉書帳號等，許否認是自己製作，另也查無其他證據證明是他偽造。

檢方也傳喚當天現場替男童急救的消防員等人作證，另男童家屬也並未對許提告，就許替男童急救部分認定未構成刑事犯罪，僅就偽造證件部分依偽造文書罪嫌起訴他。

「金髮YUKI」許姓男子因替溺水男童施作CPR，後遭質疑是假義消引發相當大爭議，檢方另查出他行使偽造證件，依偽造文書罪嫌起訴他。圖／讀者提供
「金髮YUKI」許姓男子因替溺水男童施作CPR，後遭質疑是假義消引發相當大爭議，檢方另查出他行使偽造證件，依偽造文書罪嫌起訴他。圖／讀者提供

CPR 身分證 偽造文書

延伸閱讀

台南64歲男登山失聯6天 今偏僻河床尋獲已明顯死亡

桃園義消再添科技裝備 無人機、潛水重裝組強化搜救量能

陸軍服裝百億採購案涉貪汙...國防部已告發 北檢將分案偵辦

網傳「林錫耀喬人事」高檢署火速分案 檢察基層：一定是真的

相關新聞

假義消「金髮YUKI」替男童CPR遭訴 檢查出他拿假證件涉偽造文書

台中北屯區4月傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR，引起相當大爭議；台中地檢署...

不孝子毆母頭部「抱起摔地」不治 國民法庭判關17年5月

嘉義市莊姓男子被控113年11月間，在住處內外徒手毆打母親，並抱起摔地不治；案件國民參審，國民法庭認莊男否認犯行、無真心...

口湖前鄉長索賄被判10年再上訴 高分檢聲請科技監控防逃遭駁回

雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌在任內涉透過黃姓女子當白手套，指示不同綠能業者虛偽製作銷售憑證350萬元及收賄400萬元，一審被...

男子侵入女鄰家…見女洗澡持開山刀襲胸 重判8年5月

彰化縣楊姓男子戴口罩、持開山刀從2樓窗子爬進鄰居家，見女鄰居正在洗澡，關掉燈後，持開山刀壓制女鄰居，用力抓女鄰居的乳房，...

士林分署跨機關追稅 拍賣土地以「底價承受」拿回逾1151萬元

財政部行政執行署士林分署昨天舉行第4次聯合拍賣會，針對滯欠遺產稅大戶詹姓義務人名下的29筆汐止土地辦理標售，其中6筆土地...

首位現役消防員考上司法官！他分發中檢當檢察官 將打擊金融犯罪

司法官學院第64期學員結訓日前公布名次，昨選填分發志願結果出爐，162名學員選擇法官、檢察官各半，選擇檢方的狀元、榜眼等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。