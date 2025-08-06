假義消「金髮YUKI」替男童CPR遭訴 檢查出他拿假證件涉偽造文書

台中北屯區4月傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR，引起相當大爭議；台中地檢署剪報分案，卻意外查出自稱YUKI的許姓男子先前車禍時，向警方出示假證件，依偽造文書罪嫌起訴他。

台中地檢檢察官黃彥凱3月17日相驗北屯區3歲男童疑似溺斃案件，案發時家屬曾報119派遣救護人員抵達男童家中實施緊急救護。

檢方說，媒體報導現場協助救護人員中，疑有不具義消資格者，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照也可疑有偽造情事，認為涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，予以剪報分案。

許男因被質疑穿著EMT制服、假冒義消證件，台中市消防局曾委請第台中第五警分局協助提供資料，分別在3月底、4月初以雙掛號方式，通知他到消防局說明，但許都未現身，後續則交由檢警調查。

中檢4月傳喚許男到案，檢察官複訊後認定他涉犯偽造文書罪，但考量涉案情節，命無保請回。

檢方事後調查發現，許男幾年前因車禍，卻向警方行使偽造的假證件，偵結依偽造文書罪嫌起訴他；另網路流傳許男為女性的身分證、臉書帳號等，許否認是自己製作，另也查無其他證據證明是他偽造。