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不孝子毆母頭部「抱起摔地」不治 國民法庭判關17年5月

中央社／ 嘉義市6日電

嘉義市莊姓男子被控徒手毆打母親，並抱起摔地不治；國民法庭認莊男否認犯行、無真心悔悟，判處17年5個月徒刑。示意圖／AI生成
嘉義市莊姓男子被控徒手毆打母親，並抱起摔地不治；國民法庭認莊男否認犯行、無真心悔悟，判處17年5個月徒刑。示意圖／AI生成

嘉義市莊姓男子被控113年11月間，在住處內外徒手毆打母親，並抱起摔地不治；案件國民參審，國民法庭認莊男否認犯行、無真心悔悟，今天判處17年5個月徒刑。全案可上訴。

嘉義地方法院表示，莊男於民國113年11月28日凌晨，在其住處內外，與母親發生爭執過程中，徒手攻擊母親頭部，並於同日凌晨4時4分許，追逐母親至道路旁，自後方將母親環抱起摔至地面，致母親倒地不起，經送醫急救，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，於同年12月7日不治。

嘉院指出，莊男因涉及傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，案件進行國民法官參審，莊男雖坦承有抱摔母親行為，但否認有其他攻擊頭部行為；經解剖鑑定法醫師到庭說明，從案發後，死者瘀傷顏色、血塊形成歷程等，均與案發時間吻合，且有其他相關證人等證據可佐證。

嘉院表示，國民法庭考量莊男因指使母親提供金錢或買早餐無果後，與母親發生口角爭執，以暴力手段攻擊，攻擊位置屬人體重要部位頭部，且犯案當時並無受到任何刺激。

嘉院說明，莊男仍多次對母親施加攻擊、辱罵，將母親當成工具人，另外，考量莊男否認犯罪的犯後態度，無從讓國民法庭認定莊男有反省或真心悔悟。

嘉院表示，審酌莊男生活狀況、品行，因外出社會工作後，染上賭博惡習，導致行為逐漸偏差，如革除沉迷賭博、飲酒等惡習，仍有回歸社會可能等一切情狀，因此，判處有期徒刑17年5個月。

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母親 賭博 國民法官

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