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高雄男投票踩空摔傷求償國賠 法官認低頭分心駁回

中央社／ 高雄6日電

高雄李姓男子去年1月13日前往投票，未注意廣場上下落差踩空摔傷，李男求償國賠逾27萬；但法官發現李男穿越廣場時正低頭看東西，可見自己分心疏忽，據此駁回告訴。

高雄地方法院簡易庭審理時，三民區公所代表稱金獅湖老人活動中心是向高雄市政府環境保護局中區資源回收廠借用，廣場屬活動中心場域外設施，應由廣場所有人即環保局中資廠管理維護。

環保局代表則抗辯，均有定期派員巡視，並自主維護、檢修相關設備，並無設置及管理欠缺，且由事發當天廣場監視器畫面顯示，當時廣場階梯鋪面正常、無坑洞破損，是李男穿越廣場時，在事發地點低頭看手機，隨即跌倒摔傷，可見是他疏未注意路面狀況。

法官經勘驗現場監視器畫面，發現事發時現場光線充足、視線良好，可由地面鋪設的灰白色地磚、深灰色窯燒花崗石清楚區分廣場上下層落差；且畫面顯示，李男行經時因低頭看手裡從上衣口袋取出的物件，才不慎在上下層落差處踩空摔傷。

李男一開始雖坦承事發時有打開手機看時間，但之後又改稱是低頭看投開票通知書，但法官認定他是在行走間分心，疏未注意路面狀況踩空摔傷，因此不可歸咎環保局中資廠設置管理有缺失，據此駁回李男告訴。全案可上訴。

判決指出，李男去年1月13日下午前往高雄三民區金獅湖老人活動中心投票，但在行經廣場時未注意到廣場上下落差踩空摔傷，導致左膝蓋骨折；他認為廣場設置管理有欠缺，據此聲請國家賠償，求償新台幣逾27萬元。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

法官 國賠 環保局 監視器

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