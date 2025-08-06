口湖前鄉長索賄被判10年再上訴 高分檢聲請科技監控防逃遭駁回

雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌在任內涉透過黃姓女子當白手套，指示不同綠能業者虛偽製作銷售憑證350萬元及收賄400萬元，一審被判刑4月、10年，不服上訴遭二審駁回，已上訴三審。檢方以他定罪可能性已隨訴訟程序而提高，畏罪逃亡可能性也升高，向二審聲請科技設備監控遭駁回。

台南高分檢認為，林所犯不違背職務收受賄賂罪，屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡高度可能，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰基本人性，依客觀社會通念合理判斷，已足認他有逃亡高度可能。

檢方指出，林不否認曾於任職雲林縣口湖鄉鄉長期間，借用同案被告陳女銀行活存帳戶、證券帳戶、外匯帳戶、黃金存摺及保管箱，藏匿不明來源財產，金額累計達3457萬多元。

且他於本案遭查獲後，仍獲選為現任雲林縣議員，屬地方上知名政治人物，具有相當程度影響力，則依其雄厚財力狀況及政治勢力，足認他有在海外生活資源及能力，倘其日後有身陷囹圄可能，難謂無逃匿境外久滯不歸之虞。

台南高分院合議庭指出，林不否認於任職雲林縣口湖鄉鄉長期間，借用同案被告陳女銀行活存帳戶、證券帳戶、外匯帳戶、黃金存摺及保管箱，存放相當的資金及財物3457萬多元，但林被訴與陳女共同涉犯洗錢罪、隱匿貪汙犯罪所得財物罪及財產來源不明等罪嫌，前經原審法院判決無罪，檢方未上訴而確定。

合議庭表示，林被訴共同犯不違背職務收受賄賂罪，經一、二審判刑10年、褫奪公權8年，並沒收未扣案犯罪所得400萬元，固屬最輕本刑5年以上重罪，林已提起第三審上訴，尚未確定。

林於偵查中羈押至2021年8月26日移審時，經原審法院諭令具保100萬元，限制住居，並限制出境、出海後停止羈押釋放，原審除限制住居外，限制出境、出海處分至2022年4月25日止，期滿未據延長期間。

迄至二審判決後，另依檢察官聲請於今年6月17日裁定林自同日起限制出境、出海，而在此段長達近3年10月審理期間，林均遵期到庭接受訊問、審理，並無無正當理由未到庭、違反限制住居處分或受拘提，也未見有何棄保潛逃之虞具體情事，審酌科技設備監控，為全時連續記錄林於監控期間行蹤或活動，影響隱私及限制人身自由程度不輕。