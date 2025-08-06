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男子侵入女鄰家…見女洗澡持開山刀襲胸 重判8年5月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣楊姓男子戴口罩、持開山刀從2樓窗子爬進鄰居家，見女鄰居正在洗澡，關掉燈後，持開山刀壓制女鄰居，用力抓女鄰居的乳房，女鄰反抗過程中頭手都被敲傷、劃傷，楊男卻辯稱他是因女鄰未給他停車費，來要停車費，彰化地方法院依強盜未遂罪、猥褻罪等將他判刑 8年5月。

判決書指出，今年3月間某日晚間6點楊男從住處2樓窗外爬進女鄰居家，進入房中，先把五斗櫃中的內衣褲打包進購物袋，發現女鄰居正在洗澡，即把房內燈都關掉，女鄰居聽到有聲音，從浴室裸身走出查看，楊男即把女鄰壓在地上表示要錢，並用手摀住女鄰。

女鄰掙扎時，楊男時而掐住女鄰脖子，時而用力抓女鄰的乳房，並用開山刀刀背敲擊她的頭，導致她有3公分、2公分長撕裂傷並血流不止，在拉扯搶奪開山刀時，女鄰手指也被劃傷，楊男見女鄰頭部流血後，還告訴她「我不會傷害你」，並要女鄰到浴室清洗血跡，自己即從大門走出返家。

楊男落網後辯稱，他和妻子和女鄰原本關係不錯，夫妻還會去女鄰家坐，後來女鄰把車子停在他們家門口，並告訴妻子一個月會給1千元停車費，他只是去要停車費。

女鄰事後驗傷，除了頭手有撕裂傷，胸部也被抓得大片淤青，女鄰說，她曾告訴楊妻說會給停車費，但沒說要給多少，且楊男也不曾跟她要過停車費，楊男說詞是推諉。

法官認為，楊男犯後猶辯稱未為加重強制猥褻犯行，是要向鄰居索討停車費，可見楊男並未真心悔悟、自省己過，犯後態度欠佳，且其犯行造成被害人極大驚恐，除侵害被害人的生命、身體、財產、居住安寧等法益外，對社會治安造成重大危害，因此依「攜帶兇器毀越門窗侵入住宅強盜未遂罪」及「攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪」將楊男重判8年5月有期徒刑，全案可上訴。

彰化縣楊姓男子戴口罩、持開山刀從2樓窗子爬進鄰居家，持開山刀壓制女鄰居還襲胸，彰化地方法院將他重判 8年5月。記者林宛諭／攝影
彰化縣楊姓男子戴口罩、持開山刀從2樓窗子爬進鄰居家，持開山刀壓制女鄰居還襲胸，彰化地方法院將他重判 8年5月。記者林宛諭／攝影

鄰居 猥褻 停車費

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