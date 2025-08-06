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士林分署跨機關追稅 拍賣土地以「底價承受」拿回逾1151萬元
財政部行政執行署士林分署昨天舉行第4次聯合拍賣會，針對滯欠遺產稅大戶詹姓義務人名下的29筆汐止土地辦理標售，其中6筆土地在無其他買家應標下，由財政部台北國稅局與新北市稅捐稽徵處依底價共同承受，總值逾1151萬元，成功收歸國有，並清償其積欠的遺產稅、地價稅及罰鍰。這是士林分署與兩稅捐機關首次攜手合作承受土地，顯示跨機關追償公法債權的決心。
士林分署指出，詹姓義務人欠稅與罰鍰共15案，金額達1151萬元，執行名下相關土地位於汐止東勢段、汐碇段等地共29筆，歷經多次拍賣均乏人問津，因此召集台北國稅局、新北市稅捐處研議土地現況與承受效益，最終達成共識，拍賣當天，東勢段5筆土地由台北國稅局以底價1072萬元承受，另1筆土地由兩機關合出78萬元承受。
當日拍賣還包括美麗華集團董事黃春照名下的內湖區西湖段土地，以191萬元拍定；紅富海吸金案三芝區3筆土地，也以157萬元賣出；另有士林區土地、陽信股票、女裝等96項標的，共為國庫挹注逾1597萬元。
士林分署說，為配合88節，拍賣現場舉辦「快閃品茗會」，邀民眾在古箏伴奏中品茶、選購義務人名下的老班章普洱茶，當日賣出8片茶餅，增加國庫收入6萬元。
士林分署提醒，每月第一周的周二下午3點，固定舉行「123聯合拍賣活動」，民眾可上官網或臉書查詢最新資訊。
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