快訊

才到澳洲8天！中國13歲女交換生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

聽新聞
0:00 / 0:00

士林分署跨機關追稅 拍賣土地以「底價承受」拿回逾1151萬元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

財政部行政執行署士林分署昨天舉行第4次聯合拍賣會，針對滯欠遺產稅大戶詹姓義務人名下的29筆汐止土地辦理標售，其中6筆土地在無其他買家應標下，由財政部台北國稅局與新北市稅捐稽徵處依底價共同承受，總值逾1151萬元，成功收歸國有，並清償其積欠的遺產稅、地價稅及罰鍰。這是士林分署與兩稅捐機關首次攜手合作承受土地，顯示跨機關追償公法債權的決心。

士林分署指出，詹姓義務人欠稅與罰鍰共15案，金額達1151萬元，執行名下相關土地位於汐止東勢段、汐碇段等地共29筆，歷經多次拍賣均乏人問津，因此召集台北國稅局、新北市稅捐處研議土地現況與承受效益，最終達成共識，拍賣當天，東勢段5筆土地由台北國稅局以底價1072萬元承受，另1筆土地由兩機關合出78萬元承受。

當日拍賣還包括美麗華集團董事黃春照名下的內湖區西湖段土地，以191萬元拍定；紅富海吸金案三芝區3筆土地，也以157萬元賣出；另有士林區土地、陽信股票、女裝等96項標的，共為國庫挹注逾1597萬元。

士林分署說，為配合88節，拍賣現場舉辦「快閃品茗會」，邀民眾在古箏伴奏中品茶、選購義務人名下的老班章普洱茶，當日賣出8片茶餅，增加國庫收入6萬元。

士林分署提醒，每月第一周的周二下午3點，固定舉行「123聯合拍賣活動」，民眾可上官網或臉書查詢最新資訊。

士林分署、台北國稅局與新北市稅捐處就土地現況、承受實益等事項，多次深入交換意見並協調共識。圖為吳廣莉分署長（左三）、黃育民處長（右中）、陳鳳如稽核（左四）。記者翁至成／翻攝
士林分署、台北國稅局與新北市稅捐處就土地現況、承受實益等事項，多次深入交換意見並協調共識。圖為吳廣莉分署長（左三）、黃育民處長（右中）、陳鳳如稽核（左四）。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣詹姓欠稅大戶名下新北市汐止區6筆土地，由台北國稅局及新北市稅捐處依法共同承受（圖為兩稅捐機關代理人向拍賣官聲明願意承受。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣詹姓欠稅大戶名下新北市汐止區6筆土地，由台北國稅局及新北市稅捐處依法共同承受（圖為兩稅捐機關代理人向拍賣官聲明願意承受。記者翁至成／翻攝
士林分署舉辦「快閃88節品茗會」，民眾在悠揚古箏樂音中輕鬆品茗、細細品味茶香，並選購享譽盛名的老班章茶區優質普洱茶，吸引眾多民眾熱情參與。記者翁至成／翻攝
士林分署舉辦「快閃88節品茗會」，民眾在悠揚古箏樂音中輕鬆品茗、細細品味茶香，並選購享譽盛名的老班章茶區優質普洱茶，吸引眾多民眾熱情參與。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣美麗華集團董事黃春照名下內湖區土地，以191萬餘元拍定。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣美麗華集團董事黃春照名下內湖區土地，以191萬餘元拍定。記者翁至成／翻攝

遺產 汐止

延伸閱讀

公路局免費出借土地「里辦公處卻向停車者收費」疑涉不法 2里長訊後交保

家有道路用地怎過戶？竹市稅務局這招助順利轉移還退稅

八方藝術節系列展 廖芳乙《如夢之境》台中國美館開展

北市大安區自建案遇畸零地住戶陳情 盼合蓋也憂生活空間剩5坪

相關新聞

台中法拍賓利超跑910萬拍定 還有4輛水肥車也賣814萬超乎預期

台中地檢「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，查扣其中5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出，另先前偵...

元祖食品前少奶奶安晨妤爆偷吃醫生傅一新 正宮獲賠30萬確定

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，去年初安晨妤被爆偷吃已婚醫生傅一新，正宮張書維一怒告上法庭，並發現她...

「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊不慎懷「人夫」種 判賠元配50萬

張姓女子和吳姓前夫2000年結婚，育有2女，因屢有齟齬，兩人2017年1月4日離婚，但她卻從親友嘴裡得知吳和基隆市著名地...

屏東東港安泰醫院大火燒出違建釀9死…屏檢偵結 蘇清泉等4人獲緩起訴

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，燒出全院近5成違建，屏東地檢署歷時近一年偵辦今偵結，立委、榮譽院...

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收...

口湖前鄉長索賄被判10年再上訴 高分檢聲請科技監控防逃遭駁回

雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌在任內涉透過黃姓女子當白手套，指示不同綠能業者虛偽製作銷售憑證350萬元及收賄400萬元，一審被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。