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首位現役消防員考上司法官！他分發中檢當檢察官 將打擊金融犯罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

司法官學院第64期學員結訓日前公布名次，昨選填分發志願結果出爐，162名學員選擇法官、檢察官各半，選擇檢方的狀元、榜眼等8人分發至台中地檢署，引起討論的還有前彰化消防田尾分隊長蔡欣翰，他身為二寶爸仍以42歲高齡考上司法官，結訓後分發至中檢擔任檢察官。

今年司法官學院第64期結訓學院多達162人，排名前4人均選擇當法官，各分發士林、嘉義及台北地院，第5名、第6名均分發至台中地檢，等同檢察官的狀元、榜眼都在中檢。

此外，這次分發中檢名單中，以前消防員蔡欣翰最受討論，他是第一位考上司法官的現職外勤消防員，結訓後選擇擔任檢察官，目前中檢已分配好組別，蔡將到特殊經濟犯罪組，負責偵辦內線交易、證券交易法等金融案件。

蔡欣翰自警專消防科畢業，從事基層消防員後再考上警大二技，因本身對法律有興趣又報考中興大學法研所，後來一邊打火、一邊鑽研法律，2018年考上律師資格，2023年於彰化縣消防局田尾分隊長任內考上司法官特考，當時已經是42歲「高齡」且有2名小孩，相當不容易。

蔡欣翰到司法官學院受訓後，再赴台中地檢署學習期間，當時由今年署內票選第一甫獲派主任的檢察官吳昇峰擔任導師，且又正值台中接連發生大肚全聯大火案、新光三越氣爆案，吳昇峰於2案均有參與支援，也帶著蔡欣翰一同辦案。

吳指出，蔡欣翰長期擔任第一線消防員，對於消防法規熟悉，2場重大火警案蔡都有提供專業意見，並就火場判斷、入室勘驗應注意的危險性等，均快速辨別進入狀況，在偵辦公安事件很有幫助。

吳昇峰也發現，蔡欣翰對辦案具有熱忱，富有正義感，尤其對被害人保護的更加著墨，加上消防員背景出身，學習期間相驗遺體也沈著冷靜，相信他未來辦案會有很大成就。

時任彰化縣田尾消防分隊長蔡欣翰考上司法官，昨分發至台中地檢擔任檢察官，分派特殊經濟犯罪組負責打擊金融犯罪。圖／報系資料照
時任彰化縣田尾消防分隊長蔡欣翰考上司法官，昨分發至台中地檢擔任檢察官，分派特殊經濟犯罪組負責打擊金融犯罪。圖／報系資料照
時任彰化縣田尾消防分隊長蔡欣翰考上司法官，昨分發至台中地檢擔任檢察官，分派特殊經濟犯罪組負責打擊金融犯罪。圖／報系資料照
時任彰化縣田尾消防分隊長蔡欣翰考上司法官，昨分發至台中地檢擔任檢察官，分派特殊經濟犯罪組負責打擊金融犯罪。圖／報系資料照

司法官 消防員 檢察官

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