元祖食品前少奶奶安晨妤爆偷吃醫生傅一新 正宮獲賠30萬確定

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，去年初安晨妤被爆偷吃已婚醫生傅一新，正宮張書維一怒告上法庭，並發現她拉雙方子女組成通訊群組 「Happy Family」、「CCN團結小家庭哈哈」，氣得對二人連帶求償400萬元。台北地院判安晨妤、傅一新應連帶賠償30萬元。台灣高等法院今駁回傅與安女上訴確定。

張書維主張，安晨妤明知她和傅一新是夫妻，仍與傅發展婚外情，並限期她離婚，她不同意即被要求與子女搬出住所。傅與安晨妤間有多次煽情對話，傅在家中也不顧她與子女，以擴音方式與安晨妤通話、互述愛意。安晨妤更於2023年7月31日、8月2日將傅一新加入她與子女的家庭LINE群組，規劃未來家庭生活，並積極介入傅一新的離婚官司。

張書維認為這兩人所為破壞她的家庭和諧，嚴重侵害她的配偶權，因此提告請求連帶賠償精神慰撫金30萬元。

高院審理後，認為安晨妤至遲於2023年7月間已知傅一新為有配偶之人，並在與傅討論彼此關係如何發展的情況下，提出「60天離婚期限」。安女與傅間屢有互述情衷的對話，且不避諱讓家人聽到，安女還為傅尋找離婚律師，及收受傅台、美離婚律師寄送的離婚官司資料副本，顯示雙方非單純朋友關係。

張書維與傅一新多次進行婚姻諮商，加上證人的證述，高院認為他們原對婚姻還有期待，對伴侶還有需求，並非「早已無意維繫婚姻關係」。傅一新與張書維婚姻關係存續期間，夫妻感情是否已出現裂痕，高院認為不影響張女的配偶權，不得以此正當化傅、安女逾越一般男女正常社交往來的行為。

高院認為傅一新、安晨妤的行為已逾越社交界線、社會通念所能容忍的範圍，屬故意共同以背於善良風俗的方法損害張女的配偶身分法益，且情節重大，張書維請求賠償30萬元有據，因此駁回上訴，全案確定。