快訊

才到澳洲8天！中國13歲女交換生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

聽新聞
0:00 / 0:00

東港安泰醫院9死燒出違建檢緩起訴 屏東縣府批法律秩序無法維護 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀9死燒出違建，檢方歷時近一年偵查，今天偵結，榮譽院長、立委蘇清泉等四人緩起訴處分。屏東縣政府今表示，對此結果深表遺憾，更有法律秩序無法維護的憂慮。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭說，去年10月3日東港安泰醫院大火，造成9人死亡，這把火讓東港安泰的大量違建、申報不實狀況曝光，社會譁然，面對屏東地檢署的偵結處分結果，對比9條人命及社會付出的成本，縣府深表遺憾，更有法律秩序無法維護的憂疑。

鄞鳳蘭表示，依據偵查結果，東港安泰大火的起火點動力中心，違建率高達3300%，全院違建率達47.2%，當社會都希望司法給死者、傷者、家屬、社會交待之際，距離事件發生10個月，屏東地檢署宣布偵結，給予東港安泰榮譽理事長蘇清泉等相關被告「緩起訴」處分，此結果對比明揚大火在4個月內快速起訴，本案明顯不符合社會常理，產生法律秩序無法維護的憂慮。 

屏東縣府呼籲，經歷這個慘痛教訓，請相關事業主，務必審視、強化公共安全，不要讓整個社會再付出慘痛代價。

東港安泰醫院大火後，屏東縣政府城鄉發展處依違反建築物違規使用對安泰醫院開罰開罰6萬，另外申報不實部分，縣府對消防設備公司開罰6萬。

衛生局表示，東港安泰醫院未經申請核准擅自增建建築物，影響公共安全部分，在去年10月30日、今年1月14日分別以違反醫療法第25條第1項規定，依同法第102條第1項第1款裁罰5萬元，共開罰10萬元。罰緩均已繳納。

檢方緩起訴原因，蘇清泉等4人素行良好，犯後坦承犯行，深表悔悟，偵查中與全部死者家屬和解。安泰醫院D棟動力供應中心、增建機房、南側大樓、連接B、D棟空橋等違建物已全數拆除，現場恢復原狀，該醫院長期提供屏南地區醫療服務，減輕偏鄉居民就醫負擔，具有一定公益性。另部分被告具備醫療、消防設備及防火管理專業技能，未來得以透過義診、公益勞務及專業授課回饋社會。綜合刑法第57條各項情狀及公共利益之維護，認為予以附條件緩起訴處分，足以達成警惕、矯正及公益回饋之目的，並無妨害公共利益之虞。

東港安泰醫院去年山陀兒颱風來襲時發生大火釀9死，屏檢歷時近一年偵辦，榮譽院長、立委蘇清泉（左五）等人獲緩起訴，案發時縣長周春米（左四）趕赴現場了解情況，消防局長李彬正（左三）說明情況。圖／報系資料照
東港安泰醫院去年山陀兒颱風來襲時發生大火釀9死，屏檢歷時近一年偵辦，榮譽院長、立委蘇清泉（左五）等人獲緩起訴，案發時縣長周春米（左四）趕赴現場了解情況，消防局長李彬正（左三）說明情況。圖／報系資料照
屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風來襲時發生大火釀9死。圖／報系資料照
屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風來襲時發生大火釀9死。圖／報系資料照

東港 屏東縣政府

延伸閱讀

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉獲緩起訴說：「我一肩扛起勇敢面對」

屏東東港安泰醫院大火燒出違建釀9死…屏檢偵結 蘇清泉等4人獲緩起訴

連日豪雨...屏東農損逾9千萬 鳳梨、香蕉最嚴重

災後重建特別條例二讀交協商 藍籲綠別等冷凍期一個月

相關新聞

台中法拍賓利超跑910萬拍定 還有4輛水肥車也賣814萬超乎預期

台中地檢「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，查扣其中5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出，另先前偵...

元祖食品前少奶奶安晨妤爆偷吃醫生傅一新 正宮獲賠30萬確定

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，去年初安晨妤被爆偷吃已婚醫生傅一新，正宮張書維一怒告上法庭，並發現她...

「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊不慎懷「人夫」種 判賠元配50萬

張姓女子和吳姓前夫2000年結婚，育有2女，因屢有齟齬，兩人2017年1月4日離婚，但她卻從親友嘴裡得知吳和基隆市著名地...

屏東東港安泰醫院大火燒出違建釀9死…屏檢偵結 蘇清泉等4人獲緩起訴

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，燒出全院近5成違建，屏東地檢署歷時近一年偵辦今偵結，立委、榮譽院...

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收...

口湖前鄉長索賄被判10年再上訴 高分檢聲請科技監控防逃遭駁回

雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌在任內涉透過黃姓女子當白手套，指示不同綠能業者虛偽製作銷售憑證350萬元及收賄400萬元，一審被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。