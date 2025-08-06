東港安泰醫院9死燒出違建檢緩起訴 屏東縣府批法律秩序無法維護 

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀9死燒出違建，檢方歷時近一年偵查，今天偵結，榮譽院長、立委蘇清泉等四人緩起訴處分。屏東縣政府今表示，對此結果深表遺憾，更有法律秩序無法維護的憂慮。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭說，去年10月3日東港安泰醫院大火，造成9人死亡，這把火讓東港安泰的大量違建、申報不實狀況曝光，社會譁然，面對屏東地檢署的偵結處分結果，對比9條人命及社會付出的成本，縣府深表遺憾，更有法律秩序無法維護的憂疑。

鄞鳳蘭表示，依據偵查結果，東港安泰大火的起火點動力中心，違建率高達3300%，全院違建率達47.2%，當社會都希望司法給死者、傷者、家屬、社會交待之際，距離事件發生10個月，屏東地檢署宣布偵結，給予東港安泰榮譽理事長蘇清泉等相關被告「緩起訴」處分，此結果對比明揚大火在4個月內快速起訴，本案明顯不符合社會常理，產生法律秩序無法維護的憂慮。

屏東縣府呼籲，經歷這個慘痛教訓，請相關事業主，務必審視、強化公共安全，不要讓整個社會再付出慘痛代價。

東港安泰醫院大火後，屏東縣政府城鄉發展處依違反建築物違規使用對安泰醫院開罰開罰6萬，另外申報不實部分，縣府對消防設備公司開罰6萬。

衛生局表示，東港安泰醫院未經申請核准擅自增建建築物，影響公共安全部分，在去年10月30日、今年1月14日分別以違反醫療法第25條第1項規定，依同法第102條第1項第1款裁罰5萬元，共開罰10萬元。罰緩均已繳納。

檢方緩起訴原因，蘇清泉等4人素行良好，犯後坦承犯行，深表悔悟，偵查中與全部死者家屬和解。安泰醫院D棟動力供應中心、增建機房、南側大樓、連接B、D棟空橋等違建物已全數拆除，現場恢復原狀，該醫院長期提供屏南地區醫療服務，減輕偏鄉居民就醫負擔，具有一定公益性。另部分被告具備醫療、消防設備及防火管理專業技能，未來得以透過義診、公益勞務及專業授課回饋社會。綜合刑法第57條各項情狀及公共利益之維護，認為予以附條件緩起訴處分，足以達成警惕、矯正及公益回饋之目的，並無妨害公共利益之虞。