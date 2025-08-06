「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊不慎懷「人夫」種 判賠元配50萬

張姓女子和吳姓前夫2000年結婚，育有2女，因屢有齟齬，兩人2017年1月4日離婚，但她卻從親友嘴裡得知吳和基隆市著名地標「太平青鳥」書店創辦人蔡瑞珊於同年3月結婚，且蔡女還懷孕數月。張女指吳與蔡女多次出國，侵害她配偶權，還公然在臉書上稱前夫是她男友，害她家庭破碎，提告求償300萬元。台灣高等法院判蔡瑞珊應賠償50萬元確定。

基隆市與青鳥書店合作，2021將停止招生的太平國小轉型為人文設計的青鳥書店，「太平青鳥」一躍成為基隆知名觀光景點。

張女指控，蔡瑞珊曾在臉書上寫下「一直都是我那神祕的男朋友（最近變成老公了）」，比對2015年11月28日、2016年4月28日、7月17日、8月16日、8月23日、9月17日、11月14日臉書訊息中所稱男友，可見與她結婚的男友就是前夫。

蔡瑞珊與吳姓男子2013年自鄧麗君基金會離職後，即無業務往來，也無公務上結伴同行的必要，張女批蔡女罔顧倫常，與她前夫發展婚外情，不顧男方是有婦之夫，2015年10次出國行程中與前夫共同出遊9次，2016年間7次出國有6次是跟前夫出遊，且目的地都是觀光勝地，非公務洽商之地。張女認為蔡女為避人耳目、脫免通姦罪行，才跑到國外。

張女認為蔡瑞珊侵害她的配偶權，害她精神痛苦，提告求償300萬精神慰撫金。

蔡瑞珊則表示，2011年8月間任職鄧麗君文教基金會，2012年9、10月間認識吳，與吳有業務往來，且建立友好關係，她後來雖離職，但因吳的工作內容與她經營的書店有關係，為「開拓彼此新業務」，才出國探訪書店或洽商業務。

蔡女說，張女和吳的婚姻早有摩擦，且自2012年6月就分居，法院判准離婚的理由就可見他們婚姻破裂與她無關。她還說，張女認為她有不正常男女關係是依據臉書的文字，但她澄清「神祕男友」並非吳。蔡女說，和吳本無結婚之意，因「不慎懷孕」，為腹中小孩著想，才於吳父過世百日內登記結婚。

高院認為蔡瑞珊在吳與張女婚姻關係存續期間相偕出國，顯示交情匪淺、關係親密，又以「男友」稱呼吳，勢必衝擊張女與吳的婚姻，蔡女雖辯稱吳姓夫妻婚姻早有摩擦並分居，但離婚確定前，配偶間仍應互負誠實義務，蔡女與吳的來往已逾一般男女社交分際，應該賠償。