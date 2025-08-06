台中法拍賓利超跑910萬拍定 還有4輛水肥車也賣814萬超乎預期

台中地檢「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，查扣其中5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出，另先前偵辦「神說」公司吸金30億元案，查扣1輛原價1800萬元的賓利超跑，昨天第二度法拍也以910萬元拍定。

中檢指出，2024年起透過「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」分析、規劃「黑水專案」，檢察官侯詠琪指揮調查局、環保等單位，針對水肥油汙等廢棄物違法排放於台中市區下水道等，以系統性查緝，鎖定特定業者、水肥車輛，追蹤車行軌跡及跟監。

檢方今年5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，同步掃蕩2家不法業者，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯命2萬元至5萬元不等交保，還查扣2輛怪手、9輛水肥車。

檢方說，就其中5輛水肥車囑託行政執行署台中分署法拍變價，昨以超出底價近一倍的價格拍出，5輛水肥車合計拍定價格814萬元，也是全國首件針對非法排放黑水之水肥車輛予以查扣、偵查中變價拍賣案例。

另外，中檢偵辦「神說」、「中華資金」公司違法吸金30億元案，聲押禁見陳姓負責人扣押房產、豪車及帳戶30億元；其名下原價破千萬的麥拉倫、賓利超跑，6月首度法拍時流標，昨天也第二度法拍。

這次二拍的賓利車為銀色，型號Continental GT V8，2023年9月出廠、排氣量3996CC，里程1萬2632公里，全新價格高達1800萬元，該車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，6月5日第一拍時，現場喊到800萬元，但未達底價流標，昨以910萬元拍出，高於第一拍價格。