快訊

開箱文／insta360 X5全景相機超好玩 實測8種玩法變進擊的巨人

樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

台中法拍賓利超跑910萬拍定 還有4輛水肥車也賣814萬超乎預期

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，查扣其中5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出，另先前偵辦「神說」公司吸金30億元案，查扣1輛原價1800萬元的賓利超跑，昨天第二度法拍也以910萬元拍定。

中檢指出，2024年起透過「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」分析、規劃「黑水專案」，檢察官侯詠琪指揮調查局、環保等單位，針對水肥油汙等廢棄物違法排放於台中市區下水道等，以系統性查緝，鎖定特定業者、水肥車輛，追蹤車行軌跡及跟監。

檢方今年5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，同步掃蕩2家不法業者，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯命2萬元至5萬元不等交保，還查扣2輛怪手、9輛水肥車。

檢方說，就其中5輛水肥車囑託行政執行署台中分署法拍變價，昨以超出底價近一倍的價格拍出，5輛水肥車合計拍定價格814萬元，也是全國首件針對非法排放黑水之水肥車輛予以查扣、偵查中變價拍賣案例。

另外，中檢偵辦「神說」、「中華資金」公司違法吸金30億元案，聲押禁見陳姓負責人扣押房產、豪車及帳戶30億元；其名下原價破千萬的麥拉倫、賓利超跑，6月首度法拍時流標，昨天也第二度法拍。

這次二拍的賓利車為銀色，型號Continental GT V8，2023年9月出廠、排氣量3996CC，里程1萬2632公里，全新價格高達1800萬元，該車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，6月5日第一拍時，現場喊到800萬元，但未達底價流標，昨以910萬元拍出，高於第一拍價格。

另一輛麥拉倫跑車型號為GT，全新價格達1200萬元，2023年3月出廠、排氣量3994CC，里程數2萬1771公里，尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元、交通違規罰單2萬4000元，且被監理機關吊扣駕照半年，得標需自行處理，第一拍時喊價至630萬元，昨二拍喊到580萬元再度流標。

賓利Continental GT V8，昨天第二度法拍以910萬元拍定。圖／報系資料照
賓利Continental GT V8，昨天第二度法拍以910萬元拍定。圖／報系資料照
中檢查扣5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出。圖／中檢提供
中檢查扣5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出。圖／中檢提供
中檢查扣5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出。圖／中檢提供
中檢查扣5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出。圖／中檢提供
中檢查扣5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出。圖／中檢提供
中檢查扣5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出。圖／中檢提供

水肥 法拍 麥拉倫

延伸閱讀

「我們搬家了」行政執行署彰化分署舉辦法拍市集 新大樓亮相

你以為Koenigsegg創辦人最念念不忘的是超跑? 其實是日系小跑車Mazda Miata！

超跑與它們的產地 麥拉倫科技中心不僅是生產重鎮、還是電影場景

13公斤電動馬達竟能提供超跑的動力！Yasa Motors突破性新科技

相關新聞

台中法拍賓利超跑910萬拍定 還有4輛水肥車也賣814萬超乎預期

台中地檢「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，查扣其中5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出，另先前偵...

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收...

「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊不慎懷「人夫」種 判賠元配50萬

張姓女子和吳姓前夫2000年結婚，育有2女，因屢有齟齬，兩人2017年1月4日離婚，但她卻從親友嘴裡得知吳和基隆市著名地...

屏東東港安泰醫院大火燒出違建釀9死…屏檢偵結 蘇清泉等4人獲緩起訴

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，燒出全院近5成違建，屏東地檢署歷時近一年偵辦今偵結，立委、榮譽院...

詐東元電機3千萬工程款…總座張松鑌不起訴 專案經理廠商6人起訴

東元電機與偉銓營業共同承攬桃園國際機場第三航站能源中心工程，去年傳出弊案，總經理張松鑌列被告，台北地檢署追查東元電機因發...

影／柯文哲撤告與鍾小平當庭和解 陳智菡：是漢子就鄭重道歉

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙羈押禁見近1年，2024年9月收押前，黨發言人吳怡萱認為台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。