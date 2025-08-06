疑大雨視線不佳 高雄駕駛擦撞斑馬線行人扣照1年

高雄新興區日前發生一起汽車駕駛疑大雨視線不佳擦撞行人車禍，王姓駕駛開車左轉時不慎擦撞斑馬線上黃姓男子，造成輕微挫傷。警依未禮讓行人開罰，吊扣駕照1年。

高雄市政府警察局新興分局今天上午表示，42歲王姓男子4日下午5時許駕駛自小客車沿民生一路準備左轉復興一路時，疑因大雨視線不佳不慎擦撞在斑馬線行走的18歲黃男，造成輕微挫傷，後續送醫包紮無大礙。

警方對王男施以酒測，並無酒精反應，將依道路交通管理處罰條例汽車駕駛人未禮讓行人因肇事致人受傷或死亡，處新台幣7200元以上，3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。