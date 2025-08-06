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詐東元電機3千萬工程款…總座張松鑌不起訴 專案經理廠商6人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

東元電機與偉銓營業共同承攬桃園國際機場第三航站能源中心工程，去年傳出弊案，總經理張松鑌列被告，台北地檢署追查東元電機因發包廠商財務困難以「監督付款」方式支付工程款，張松鑌等2人獲不起訴，但套取東元工程款3275萬餘元部分，則以詐欺、偽造文書等罪起訴東元專案經理張耿銘及廠商等６人。

全案源於，東元、偉銓共同承攬桃機第三航站能源中心工程，偉銓負責人葉瑞文在2021年11月間，透過東元的標案技術服務合約廠商全台科技負責人顏全嘉，聯繫東元桃機工程案專案經理張耿銘和總經理鍾松鑌，表達偉銓積欠工程款有財務危機，須向東元借款週轉。

檢方追查，偉銓因機場工程對外積欠數千萬工程款，葉瑞文認為「他和東元坐同一條船」若偉銓倒閉東元也會受很大影響，才找東元幫忙，張耿銘得知情況後，涉提出以桃園機場工程案分包的2.2億元「鋼構勞務工程」共同管道結構管線支撐型鋼加工及安裝費，讓東元公司代墊工程款給下包廠商，並在2021年12月間上簽呈，要求東元依偉銓請求，以「監督付款」方式撥款，未完成工程進度就讓東元預先支付工程款。

檢方指出，葉瑞文透過不具鍍鋅資格能力、無實際材料交易買賣的親戚林寶宸的寶盛工業佯作下包廠商，涉指示姜姓員工填製不實發票，製作3千萬餘元交易假象，使東元公司2022年1月17日依監督付款協議書匯入3275萬7270元工程款給寶盛工業。顏全嘉、葉瑞文為套取這筆工程款，顏全嘉以4張共1500萬元不實發票向寶盛工業請款，陸續收受達1534萬5千元；葉瑞文則陸續收受1741萬2270元犯罪所得。

東元總經理張松鑌、總經理特助費小凡否認犯行。張松鑌供稱，偉銓公司周轉不靈希望東元幫他們度過難關，東元以監督付款方式支付偉銓的分包商3千多萬元，他不知道有無確認施工完畢，這是工務要確認，且東元、偉銓的工程承攬契約書有寫到可採取「監督付款」

檢方參酌東元工程業務處長、法務經理、能源工程事業部長等人證詞，通常是廠商資金周轉有問題才會使用「監督付款」讓廠商的下包可以順利履約，承攬人偉銓公司資金困難無法自行付款給次承攬人分包商，定作人東元公司有違約可能，透過第三方協議支付工程款與次承攬人，使其願意進場施工。

檢方認定，從2007年迄今，東元因發包廠商突發財務困難等特殊狀況，對發包廠商的下包廠商「監督付款」至少有11例，東元未免工期遲延對偉銓的下包廠商採取監督付款方式執行原合約，難認不合營業常規，難認張松鑌違背任務，費小凡是東元公司總督導，非實際執行桃園機場工程案人員，2人不是實際請款及執行驗購之人，也沒向葉瑞文收取回扣、帳戶查無相關款項金流，認定無違背職務，給予不起訴處分。

全案分別依刑法三人以上共犯詐欺、行駛業務上登載不實文書，商業會計法開立不實會計憑證，及違反洗錢仿制法洗錢罪等罪嫌，起訴張耿銘等6人。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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