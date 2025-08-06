影／柯文哲撤告與鍾小平當庭和解 陳智菡：是漢子就鄭重道歉

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙羈押禁見近1年，2024年9月收押前，黨發言人吳怡萱認為台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，代柯自訴誹謗，台北地院今提解柯與鍾對簿公堂，庭審40分鐘柯撤告，鍾為沒有百分百查證而致歉。

台北市議員鍾小平2024年間在電視政論節目上，爆料民眾黨主席柯文哲於京華城案疑似收受3、4億餘元賄款，同年9月18日鍾小平再指柯文哲收賄5億或1500比特幣，同年10月間上節目時，又爆料柯文哲的手機通訊軟體裡有以微信、Line傳訊追女記者的鹹濕簡訊，當時還預言「會出大事」，說得斬釘截鐵。民眾黨發言人吳怡萱替柯文哲在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，柯文哲也委由律師在2025年1月24日於獄中向法院遞刑事補充理由狀，台北地院上午開庭理，兩造當庭和解。鍾小平庭後表示法庭一開始希望雙方和解，最後也當庭簽了和解。鍾小平轉述法庭上柯市長表示在裡面「修行」看了很多的書，認為社會應該大和解，也願意撤案。鍾小平也表示對此案有「基本」的查證，雖然沒有100%的查證，但基於藍白和、大和解，願意向柯市長致歉。