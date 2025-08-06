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吵死人！ 桃園車噪音達118分貝 未限期改善被罰逾1萬元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。5次勤務共攔查60部汽機車，其中26部車輛因檢測不合格，更有車噪音達118分貝，當場依法開單告發，並限期複驗，總計裁罰10萬900元。

其中，新屋分駐所員警於7月15日執行聯合稽查勤務時，發現一輛由林姓男子駕駛轎車發出刺耳噪音，引起員警注意後隨即攔查，並依規定引導至稽查點測量分貝。經檢測該車噪音達118分貝，超過標準值34分貝，當場被開罰3600元並限期改善，惟依環保局提供資料顯示，該違規車輛仍未在期限內改善，環保局已依噪音管制法連續裁處，目前已累計遭開罰1萬800元。

楊梅警分局長張仁傑表示，正值暑假期間，呼籲民眾勿有競速飆車等危險駕駛行為，絕不允許任何形態競速飆車、危險駕駛等違規情事發生，若有相關情事分局將積極處置、絕不姑息，以維護用路人安全，另將持續與環保局聯手執行改裝車稽查勤務，還靜於民。

警方呼籲民眾以及放假的青少年族群，享受假期之餘也應遵守相關交通規則，駕駛汽機車切勿任意改裝、違規操作或是無照上路，如此才能度過一個快樂的暑假。

桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局於7月至今結合環保局執行5次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，昨針對楊梅區及新屋區一帶改裝噪音車輛攔查檢測。圖／楊梅警分局提供

噪音 開罰 環保局

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