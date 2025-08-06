柯文哲怨賴清德「把民眾黨打成中共的」 鍾小平：撤告基於藍白合
民眾黨前主席柯文哲被控貪汙羈押禁見近1年，2024年9月收押前，黨發言人吳怡萱認為台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，代柯自訴誹謗，台北地院今提解柯與鍾對簿公堂，庭審40分鐘柯撤告，鍾為沒有百分百查證而致歉。
鍾小平庭後接受採訪，轉述並證實柯文哲與他無條件和解。鍾小平說，柯文哲表示在看守所裡面看了幾十本書，柯希望社會能和解共生；鍾說，柯於庭中抱怨賴清德總統，指民進黨已把民眾黨打成中共的「他很在意這一點」。
鍾說，柯認為立法委員有一半是偏綠的，另包括「小英女孩」、黃珊珊的哥哥，柯還認為把他羈押那麼久，在法庭內也罵了林俊言檢察官。
鍾小平說，一開庭法官就希望他們和解，柯說他在裡面就是修行、看書，轉述柯文哲基於藍白合作、基於整個社會大和解願意撤告，鍾也說，對於沒有百分百的查證消息，願意向柯致歉，而柯市長也有高度，所以雙方和解。
柯文哲2024年9月「京華城案」偵查中由檢察官聲押禁見，歷一次無保請回，9月5日時裁定羈押禁見迄今。
柯文哲羈押前一天即9月4日，吳怡萱替柯在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，吳女稱「因不相信台北地檢署所以自訴」，要求鍾為誹謗言論道歉，柯文哲本人則在2025年1月24日於獄中向法院遞刑事補充理由狀。
柯的狀子說，他所涉案件經偵辦，並無鍾小平2024年9月1日指「收賄3、4億元」等情，也無鍾2024年9月18日指摘收賄5億元或「1500」比特幣的事實，而且，鍾前後指述不一，也經中石化公司予駁斥，可見鍾「含血噴人」指述他犯罪，絕非合理評論。
柯在狀子另稱，經檢方偵辦，無鍾小平2024年10月5日指摘他以微信、LINE與女記者傳送鹹濕對話的事實，且此部分僅涉及他的私德，鍾又在10月7日改口稱對內容不清楚，因此鍾有處罰的必要。
柯文哲認為，鍾小平不是引用他人說法而為意見評論，而是在未經查證、或即使查證也查證程度明顯不足下恣意誹謗他，鍾公開說他涉嫌貪汙收賄、與女記者有鹹濕對話等，應分別成立誹謗罪，請法官依法判決，以維護他的清譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言