柯文哲怨賴清德「把民眾黨打成中共的」 鍾小平：撤告基於藍白合

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙羈押禁見近1年，2024年9月收押前，黨發言人吳怡萱認為台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，代柯自訴誹謗，台北地院今提解柯與鍾對簿公堂，庭審40分鐘柯撤告，鍾為沒有百分百查證而致歉。

鍾小平庭後接受採訪，轉述並證實柯文哲與他無條件和解。鍾小平說，柯文哲表示在看守所裡面看了幾十本書，柯希望社會能和解共生；鍾說，柯於庭中抱怨賴清德總統，指民進黨已把民眾黨打成中共的「他很在意這一點」。

鍾說，柯認為立法委員有一半是偏綠的，另包括「小英女孩」、黃珊珊的哥哥，柯還認為把他羈押那麼久，在法庭內也罵了林俊言檢察官。

鍾小平說，一開庭法官就希望他們和解，柯說他在裡面就是修行、看書，轉述柯文哲基於藍白合作、基於整個社會大和解願意撤告，鍾也說，對於沒有百分百的查證消息，願意向柯致歉，而柯市長也有高度，所以雙方和解。

柯文哲2024年9月「京華城案」偵查中由檢察官聲押禁見，歷一次無保請回，9月5日時裁定羈押禁見迄今。

柯文哲羈押前一天即9月4日，吳怡萱替柯在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，吳女稱「因不相信台北地檢署所以自訴」，要求鍾為誹謗言論道歉，柯文哲本人則在2025年1月24日於獄中向法院遞刑事補充理由狀。

柯的狀子說，他所涉案件經偵辦，並無鍾小平2024年9月1日指「收賄3、4億元」等情，也無鍾2024年9月18日指摘收賄5億元或「1500」比特幣的事實，而且，鍾前後指述不一，也經中石化公司予駁斥，可見鍾「含血噴人」指述他犯罪，絕非合理評論。

柯在狀子另稱，經檢方偵辦，無鍾小平2024年10月5日指摘他以微信、LINE與女記者傳送鹹濕對話的事實，且此部分僅涉及他的私德，鍾又在10月7日改口稱對內容不清楚，因此鍾有處罰的必要。