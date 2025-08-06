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飼主放任小狗自由活動 駕駛人開車轉彎時輾過致死…兩人都罰1萬5千元

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市汐止區有市民會讓飼養的狗，自行外出便溺，1名汽車駕駛人看見雖有減速，但在轉彎時仍輾過小狗，導致小狗傷重死亡。新北市動物保護防疫處今天表示，飼主和駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。

新北動保處說，今年5月間1名駕駛人在汐止開車途中，從汽車行車記錄器畫面可知，駕駛人可看見前方有隻白色的狗在路面遊蕩，駕駛人雖有減速，但未確認白狗在離開車行路線，到達路旁安全區域，車輛持續前行，轉彎時感覺車子疑輾過異物。停車後，看到白狗倒在馬路上死亡，打110報案。

依據警方交通事故調查記錄資料顯示，飼主會讓白狗自行出外，獨自在住家附近活動和便溺。當天返家開門時，白狗突然衝出家門，四處遍尋不著，後來接到警方通知，才知道白狗外出時被車輾死。

動保處表示，飼主未妥善管理犬隻，造成動物死亡，違反動保法第5條第2項第4款，飼主應避免犬隻遭受騷擾、虐待或傷害，因此依同法第30條第1項第1款裁罰1萬5000元。駕駛人因過失輾壓動物造成死亡，也違反動物保護法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，裁罰1萬5000元。

新北市動保處呼籲飼主，務必落實寵物管養責任，犬隻外出應繫繩牽行，避免犬隻走失或誤入車道，保障犬隻與用路人安全。民眾駕駛車輛如遇動物出沒，應先完全停車，確認牠安全離開後再緩慢通行，避免發生意外，共同打造友善動物城市。

新北市汐止區有飼主讓小狗（紅圈處）自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗（紅圈處）自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗（紅圈處）自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗（紅圈處）自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗（紅圈處）致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗（紅圈處）致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗（紅圈處）自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區有飼主讓小狗（紅圈處）自行外出，1名汽車駕駛人轉彎時仍輾過小狗致死。新北市動物保護防疫處指飼主、駕駛人都違反動物保護法，各裁罰1萬5000元。圖／新北市動保處提供

動物 死亡

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