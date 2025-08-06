酒駕駕駛、車主不連坐？ 交通部將修正法規 統一裁罰認知

民眾只要酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管駕駛人是否為車主，車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情，也照樣要罰。但最高行政法院今年2月認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定；交通部今再說明，未來會修正道交條例第35條並將第7項及第9項合併，懲處內容如現行規範，後續待立法院排審通過後上路。

日前一名吳姓男子名下的小客車被兒子開出門，因酒駕被警方查獲並吊扣車牌，車主不服提行政訴訟。最高行政法院今年2月判決車主勝訴，讓裁罰機關面臨要不要扣牌的難題。

交通部今召開1至5月道安記者會，會後受訪時，公路局長林福山表示，今年最高行政法院2月判決，認為應區分駕駛人及汽車所有人，依照行政訴訟法，最高法院見解有拘束下級法院見解的權利，未來遇到類似違規案件訴訟，依照最高法院新的見解處理。

林福山進一步說，最高行政法院是以道交條例第35條第9項，認為應區分駕駛人及汽車所有人，但同條第7項則規定，汽機車所有人明知駕駛人有違規行為卻不禁止，除連帶懲處且吊扣牌照2年。

林福山指出，為讓裁罰機構與司法救濟見解有一致認知，立法院本會期交通委員會逐條審查道交條例時，將會提出修正案，將第35條第7項及第9項合併，懲處內容如現行規範，只要酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管駕駛人是否為車主，一律吊扣牌照2年；至於何時修法完畢？林福山說，待交委會排審並通過後就會上路。

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