快訊

開箱文／insta360 X5全景相機超好玩 實測8種玩法變進擊的巨人

樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕駕駛、車主不連坐？ 交通部將修正法規 統一裁罰認知

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

民眾只要酒駕毒駕、拒絕酒測，不管駕駛人是否為車主，車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情，也照樣要罰。但最高行政法院今年2月認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定；交通部今再說明，未來會修正道交條例第35條並將第7項及第9項合併，懲處內容如現行規範，後續待立法院排審通過後上路。

日前一名吳姓男子名下的小客車被兒子開出門，因酒駕被警方查獲並吊扣車牌，車主不服提行政訴訟。最高行政法院今年2月判決車主勝訴，讓裁罰機關面臨要不要扣牌的難題。

交通部今召開1至5月道安記者會，會後受訪時，公路局長林福山表示，今年最高行政法院2月判決，認為應區分駕駛人及汽車所有人，依照行政訴訟法，最高法院見解有拘束下級法院見解的權利，未來遇到類似違規案件訴訟，依照最高法院新的見解處理。

林福山進一步說，最高行政法院是以道交條例第35條第9項，認為應區分駕駛人及汽車所有人，但同條第7項則規定，汽機車所有人明知駕駛人有違規行為卻不禁止，除連帶懲處且吊扣牌照2年。

林福山指出，為讓裁罰機構與司法救濟見解有一致認知，立法院本會期交通委員會逐條審查道交條例時，將會提出修正案，將第35條第7項及第9項合併，懲處內容如現行規範，只要酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管駕駛人是否為車主，一律吊扣牌照2年；至於何時修法完畢？林福山說，待交委會排審並通過後就會上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

依道路交通管理處罰條例，酒駕車輛牌照吊扣二年，有車主不服提行政訴訟勝訴，交通部表示均將先不扣牌，檢討修正法規。聯合報系資料照
依道路交通管理處罰條例，酒駕車輛牌照吊扣二年，有車主不服提行政訴訟勝訴，交通部表示均將先不扣牌，檢討修正法規。聯合報系資料照

車主 酒駕 毒駕 交通部

延伸閱讀

最高行政法院判決出爐「酒駕吊扣恐鬆綁？」交通部擬檢討法規

毆打妻子、酒駕撞家門…男要求扶養費「兒女拒認父親」 法院這樣判

宋英奎身亡 好友李鐘赫悲痛發聲：這世界讓您如此厭倦嗎？

兒子酒駕車主父遭扣牌 交通部函示車主非酒駕者不再連坐扣牌

相關新聞

台中法拍賓利超跑910萬拍定 還有4輛水肥車也賣814萬超乎預期

台中地檢「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，查扣其中5輛水肥車昨偵查中變價法拍，以超乎預級的814萬元賣出，另先前偵...

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收...

「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊不慎懷「人夫」種 判賠元配50萬

張姓女子和吳姓前夫2000年結婚，育有2女，因屢有齟齬，兩人2017年1月4日離婚，但她卻從親友嘴裡得知吳和基隆市著名地...

屏東東港安泰醫院大火燒出違建釀9死…屏檢偵結 蘇清泉等4人獲緩起訴

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，燒出全院近5成違建，屏東地檢署歷時近一年偵辦今偵結，立委、榮譽院...

詐東元電機3千萬工程款…總座張松鑌不起訴 專案經理廠商6人起訴

東元電機與偉銓營業共同承攬桃園國際機場第三航站能源中心工程，去年傳出弊案，總經理張松鑌列被告，台北地檢署追查東元電機因發...

影／柯文哲撤告與鍾小平當庭和解 陳智菡：是漢子就鄭重道歉

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙羈押禁見近1年，2024年9月收押前，黨發言人吳怡萱認為台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。