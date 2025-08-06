2姊妹遭性侵176次 「媽媽沒空管」…同居人判13年半

桃園一名男子和女友同居，卻趁女友外出工作時，性侵她的2名未成年女兒，次數多達176次，台灣高等法院依成年人故意對少年犯強制性交等罪判男子13年6月徒刑。

離婚、有1名小孩的男子從事木工工作，曾有酒駕公共危險前科；女友則有2子、3女，受害的是次女和三女。

這名男子2011年起和女友同居，2名女兒分別遭他性侵130次、46次，審判時男子雖坦承和她們同居，也知道她們實際年齡，但否認強制性交，辯稱是2名女孩「不滿管教」才不實指控。

次女表示，國中一年級下學期時，母親的男友第一次性侵她，當時他進入她房間並鎖門，要求她躺在床上，結果她就失貞。她說，對方不顧她反抗，多次強行性交，頻率為1個月最少2次，最後1次是在2021年7月間；男子會在性交最後，將生殖器抽出「射在旁邊」或去廁所，不會射在她體內。

次女在第一次遭侵犯後，向媽媽傾訴，也曾用衛生紙擦拭男子射出的精液，將衛生紙拿給媽媽，媽媽都說會去跟男友談，也會將衛生紙送去檢驗。媽媽有詢問男友，但對方否認，之後就不了了之；媽媽也說「沒空將衛生紙送去檢驗」，衛生紙下落不明。

次女曾將遭性侵一事告知三女，沒想到妹妹哭著說「我也被性侵」。

高院批評男子利用女友信任的機會，不顧兩名女孩身心發展與感受而犯案，又自始否認犯行，一再指控兩名被害人說謊誣陷，判他13年6月徒刑。

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