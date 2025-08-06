公車去年撞死東海大學林姓女大生 巨業30萬元求和解…公司聲明回應了

巨業交通針對去年9月間行經台中市「宮原眼科」旁，施姓司機因未禮讓行人，撞死東海大學20歲林姓女大生一案，面對林家透過律師發出聲明後，上午緊急討論後也發出聲明稿指出，澄清雙方因配合案件偵查程序並尊重被害人家屬意願，尚未進行實質協商，於此期間也未表示僅願以30萬元和解一事，強調巨業公司將持續依法積極與被害者家屬進行協商，以善盡公司依法所應負擔的責任。

巨業交通公司表示，施姓司機今年4月才遭台中地檢署依過失致死罪起訴，案件近期甫經台中地檢署起訴移審，現雙方正委託律師嘗試聯繫安排調解日期中，就被害人家屬委託律師於今年 8 月 5 日代發聲明稱有「駕駛超時、疲勞駕駛 」等情，強調此與檢察官起訴所載認定事實內容不符。

巨業聲明稿指出，去年9月22日晚間21時許所發生不幸事故，致被害人傷重不治。事發後全案於台中地檢署受理偵查期間，公司秉持企業負責的社會責任，皆有主動表示願與被害人家屬展開協商與後續賠償事宜，然因本案當時被害人家屬及社會對本案發生尚有諸多疑點未釐清，被害人家屬表示尚無協商意願靜待司法調查，公司自應予尊重被害人家屬意願。