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新北板橋某行旅公共浴室偷拍案 男子遭起訴

中央社／ 新北6日電

一名蘇姓男子今年在新北市板橋區某行旅的公共浴室內，持手機從隔板上方偷錄女子盥洗，女子察覺有異求助，蘇男被逮後坦承犯行，新北檢近日依無故竊錄他人性影像罪嫌起訴蘇男。

根據起訴書，住於台南市的蘇男6月晚間在新北市板橋區某行旅內，於一名女子開始盥洗約4分鐘後，進入公共浴室內，至該名女子所在淋浴間的隔壁，開啟手機錄影功能後，將鏡頭從隔板上方越過隔板，由上往下竊錄女子身體隱私部位影像。

女子察覺遭偷拍後當場求助，經其他旅客協助報警處理，警方以現行犯逮捕蘇男。蘇男在偵查中坦承犯行，檢警清查相關監視器畫面等，證明女子進入公共浴室，不久後蘇男持手機進入，並在女子求助時，其他旅客前往協助。

檢方依無故竊錄他人性影像罪嫌起訴蘇男。根據刑法，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。

圖為新北地檢署。記者蔣永佑／攝影
圖為新北地檢署。記者蔣永佑／攝影

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