雲林男弒母砍父被判12年嫌太重 台南高分院駁回理由出爐

雲林縣25歲林男子患有嚴重躁症，去年7月凌晨持刀進入父母房間，大喊「人劍合一」竟將母親當場刺死，並追殺父親成傷，父親及胞兄事後為他奔走，取得84位親友連署原諒，一審認他對直系血親尊親屬犯殺人罪及殺人未遂兩罪應執行12年，認判太重上訴，二審認罪刑相當而駁回。

一審認林男對直系血親尊親屬犯殺人罪判處10年，另對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪判處6年，兩罪應執行12年。林男坦承犯行，且僅就量刑上訴，檢察官則未上訴。

台南高分院合議庭指出，林男行為時因精神障礙，致其辨識其行為違法及依其辨識而行為能力顯著降低情形，符合刑法第19條第2項減刑規定適用，原審就林男所犯殺害母親、父親部分依刑法第272條規定，就有期徒刑部分先加重其刑，並均依刑法第19條第2項規定減輕，另就殺害直系尊親屬未遂罪部分按既遂罪遞減輕其刑。