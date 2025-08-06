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影／柯文哲66歲生日出庭 小草喊平安健康

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台北市議員鍾小平2024年間在電視政論節目上，爆料民眾黨主席柯文哲於京華城案疑似收受3、4億餘元賄款。同年9月18日，鍾小平再指柯文哲收賄5億或1500比特幣。同年10月間上節目時，又爆料柯文哲的手機通訊軟體裡有以微信、Line傳訊追女記者的鹹濕簡訊，當時還預言「會出大事」，說得斬釘截鐵。民眾黨發言人吳怡萱替柯文哲在法院自訴鍾小平加重誹謗罪；柯文哲也委由律師在2025年1月24日於獄中向法院遞刑事補充理由狀。

台北地院上午開庭審理，遭羈押的柯文哲搭乘警備車抵達台北地院，今天也是柯文哲66歲生日，支持者在警備車經過時高喊「柯文哲平安健康」，祝柯生日快樂；民眾黨發言人吳怡萱、張彤穿的也穿著自製祝柯文哲生日快樂的T恤來為柯慶生。由於柯文哲仍處於羈押禁見狀態，法院不公開審理、不開放旁聽。吳怡萱、張彤遺憾沒有辦法讓柯文哲看到她們身穿的生日快樂T恤，開庭前吳怡萱、張彤與支持者們在法庭外目送柯文哲進入法庭。

吳怡萱受訪表示此案提告半年，且法官又不公開審理表達有些遺憾。吳怡萱再強調柯文哲就是清清白白，沒有什麼不能公開的地方，反而鍾小平要自證自己說的謠言證據。吳怡萱指公眾人物的發言，不能隨心所欲，要講什麼就講什麼，而完全不用負責任，柯文哲會在庭上向法官講清楚，柯曾說鍾小平含血噴人，過去的發言就是無的放矢的造謠。

台北地院上午開庭審理柯文哲自訴鍾小平加重誹謗罪，羈押中的柯文哲搭乘警備車抵達台北地院。今天也是柯文哲66歲生日，民眾黨發言人吳怡萱（左）、張彤（右）穿自製祝柯文哲生日快樂的T恤來為柯慶生。記者黃義書／攝影
台北地院上午開庭審理柯文哲自訴鍾小平加重誹謗罪，羈押中的柯文哲搭乘警備車抵達台北地院。今天也是柯文哲66歲生日，民眾黨發言人吳怡萱（左）、張彤（右）穿自製祝柯文哲生日快樂的T恤來為柯慶生。記者黃義書／攝影
台北地院上午開庭審理柯文哲自訴鍾小平加重誹謗罪，羈押中的柯文哲搭乘警備車抵達台北地院。今天也是柯文哲66歲生日，支持者在警備車經過時高喊柯文哲平安健康祝柯生日快樂。記者黃義書／攝影
台北地院上午開庭審理柯文哲自訴鍾小平加重誹謗罪，羈押中的柯文哲搭乘警備車抵達台北地院。今天也是柯文哲66歲生日，支持者在警備車經過時高喊柯文哲平安健康祝柯生日快樂。記者黃義書／攝影
台北市議員鍾小平電視政論節目爆料民眾黨主席柯文哲收賄，柯文哲在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，台北地院開庭審理，羈押禁見中的柯文哲搭警備車出庭。記者黃義書／攝影
台北市議員鍾小平電視政論節目爆料民眾黨主席柯文哲收賄，柯文哲在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，台北地院開庭審理，羈押禁見中的柯文哲搭警備車出庭。記者黃義書／攝影

柯文哲 吳怡萱 鍾小平

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