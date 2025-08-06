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柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，代柯自訴誹謗。台北地方法院今提解柯出庭，並傳喚鍾小平出庭，開庭約40分鐘結束，柯文哲與鍾小平達成和解，柯決定撤告。

由於柯另案羈押禁見，法官依職權會於開庭時諭知本案不公開審理，事實上，法官今年2月5日曾傳喚柯的自訴代理人律師張衛航開訊問庭，其時也不公開審理。

柯文哲2024年9月「京華城案」偵查中由檢察官聲押禁見，歷一次無保請回，9月5日時裁定羈押禁見迄今。

柯文哲羈押前一天即9月4日，吳怡萱替柯在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，吳女稱「因不相信台北地檢署所以自訴」，要求鍾為誹謗言論道歉，柯文哲本人則在2025年1月24日於獄中向法院遞刑事補充理由狀。

柯的狀子說，他所涉案件經偵辦，並無鍾小平2024年9月1日指「收賄3、4億元」等情，也無鍾2024年9月18日指摘收賄5億元或「1500」比特幣的事實，而且，鍾前後指述不一，也經中石化公司予駁斥，可見鍾「含血噴人」指述他犯罪，絕非合理評論。

柯在狀子另稱，經檢方偵辦，無鍾小平2024年10月5日指摘他以微信、LINE與女記者傳送鹹濕對話的事實，且此部分僅涉及他的私德，鍾又在10月7日改口稱對內容不清楚，因此鍾有處罰的必要。

柯文哲認為，鍾小平不是引用他人說法而為意見評論，而是在未經查證、或即使查證也查證程度明顯不足下恣意誹謗他，鍾公開說他涉嫌貪汙收賄、與女記者有鹹濕對話等，應分別成立誹謗罪，請法官依法判決，以維護他的清譽。

台北市議員鍾小平電視政論節目爆料民眾黨主席柯文哲收賄。民眾黨、柯文哲在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，台北地院開庭審理，羈押禁見中的柯文哲搭囚出庭。記者黃義書／攝影
台北市議員鍾小平電視政論節目爆料民眾黨主席柯文哲收賄。民眾黨、柯文哲在法院自訴鍾小平加重誹謗罪，台北地院開庭審理，羈押禁見中的柯文哲搭囚出庭。記者黃義書／攝影

收賄 鍾小平 柯文哲

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