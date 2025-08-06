東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉獲緩起訴說：「我一肩扛起勇敢面對」

去年10月山陀兒颱風來襲，屏東東港安泰醫院發生大火釀9死，也燒出東港安泰醫院違建，檢方調查後，蘇清泉等4人獲緩起訴處分。蘇清泉今說，謝謝檢方，偵辦過程中他努力配合調查，「我一肩扛起，勇敢面對」，醫院也正在準備9月底10月初衛福部的重新評鑑。

蘇清泉說，為不要讓其他醫院院長、總院長他們有任何壓力被起訴，「我一肩扛起勇敢面對」，希望醫院能趕快復原，今年9月底10月初要接受衛福部重新評鑑，東港安泰醫院區域教學醫院、重度責任醫院，這是本來職責，照顧病人，保護百姓。

蘇清泉說，緩起訴是對大家最好的，不然訴訟曠日廢時，感謝地檢署用心、細心，往後持續正向正能量，設備會重新添購、更新設備，員工也沒有離職，向心力很強，這段期間醫院持續扮演重度醫院該扮演角色，希望能趕快站起來，繼續服務，擴大服務。

蘇清泉說，現在醫院的量能大約是以前八成，後棟評鑑後重新開放，可以恢復到以前量能，會增加更好的設備，引進更多人才，旁邊也在擴大購買土地，補充容積率，該重新申請、重新蓋的，會重新申請，也會申請醫療專區，希望能有更多容積率，有更大量體來服務鄉親。

檢方緩起訴條件，緩起訴期間2年，蘇清泉向公庫支付1000萬元，及在緩起訴處分確定之日起1年8月內於屏東縣泰武鄉、牡丹鄉、滿州鄉、恆春鎮、車城鄉、琉球鄉、獅子鄉共7個鄉鎮提供總計20次偏鄉義診服務。

蘇清泉表示，1千萬元一定會繳，偏鄉義診20次他也一定會做，還會加碼進行。