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台中居家服務員猥褻身障女 還辱：胸部那麼小摸一下又沒感覺

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子擔任居家服務員，到府替臥床老翁服務時見其女兒因腦性麻痺靠輪椅代步，竟以拔罐為由趁機手伸進她領口摸胸，對方強烈反抗林還羞辱「妳胸部那麼小，摸一下又沒感覺。」法院以林犯後否認、沒和解，依加重強制猥褻罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，林男2023年1月23日到大雅區替女子年邁父親提供居家服務，他明知女子患有腦性麻痺，本身行動也不便得靠輪椅代步，他先是以要替女子拔罐為由，利用對方將高領毛衣向左肩拉開，林竟伸入往她胸部摸。

女子嚇到左手握拳放在胸口前，且用力要推開林大聲呼喊「不要」，未料林男仍繼續摸她右胸及乳頭，還出言羞辱「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，經女子奮力頂開林後他才鬆手。

台中地院審理時，林男矢口否認犯行，辯稱得知女子肩頸會痠痛，出於治療、舒緩的動機按壓她鎖骨，有衣服稍微拉開一點看肩膀拔罐情況而已；林的辯護人說，林本身有整復師資格，是幫女子拔換，除女子單一指述，無其他證據證明他猥褻。

女子證稱，林趁著她媽媽出去倒垃圾時下手，突然手伸進胸口摸胸，她抵抗喊不要，林卻說「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺。」

女子母親則說，倒完垃圾回來後，女子說林男手伸進她內衣摸胸。母親坦言，聽完後嚇傻了，並問女兒有沒有咬對方或尖叫，女兒也表明希望把林換掉，不希望林再到他們家服務，女兒甚至因此不敢回家。

法院另根據心理諮商結果，發現女子事後有創傷性壓力症候群，可見林犯行明確，不採信其辯詞，審酌他犯後否認、沒有和解，依對身體障礙之人犯強制猥褻罪，判林3年6月。

林男擔任居家服務員，卻朝腦性麻痺坐輪椅的女子襲胸還侮辱。示意圖／ingimage
林男擔任居家服務員，卻朝腦性麻痺坐輪椅的女子襲胸還侮辱。示意圖／ingimage

猥褻 身障

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