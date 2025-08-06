公路局免費出借土地「里辦公處卻向停車者收費」疑涉不法 2里長訊後交保

基隆地檢署偵辦高架萬瑞快速道路下方空間，供民眾停車疑有不法。檢方今天凌晨複訊當地李姓、林姓里長，以及負責帳務的徐姓男子後，認為涉犯圖利罪，諭知分以10萬元、8萬元、8萬元。檢方將再調查收費作業及款項流向，釐清案情。

萬瑞快速道路東起新北市瑞芳區瑞濱海岸，西至基隆市安樂區大武崙基金1、2路口。大武崙地區停車需求大，快速道路通車後，有人將車停在大武崙出口處的高架路段橋下，後來出現髒亂問題，並因有人占用衍生紛爭。

前立委蔡適應2017年間出面，與公路局協調後，公路局同意將土地借給安樂區公所，再由區公所委由所在地的里辦公處管理。里辦公處決定採取收費停車方式，維持停車秩序，每輛車每月收取清潔費，用來維護停車場環境。

公路局免費出借萬瑞快速道路下方空間，供地方人士使用，里辦公處向停車民眾收費，遭人檢舉違法，後來就不再收費。

基隆地檢署檢察官昨天指揮新北市調查處，搜索安樂區公所及停車空間所在地兩里的里辦公處等8處地點，查扣相關行政作業及帳務資料。調查官偵訊訊，昨晚將李姓、林姓里長，以及在環保局清潔隊任職，以友人身分協助帳務管理的徐姓男子，移送基隆地檢署偵辦。

檢察官今天凌晨3時許完成複訊後，主導停車場收費作業的李姓里長以10萬元交保，林姓里長和徐姓男子各以8萬元交保，區公所人員訊後請回。