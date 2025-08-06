公路局免費出借土地「里辦公處卻向停車者收費」疑涉不法 2里長訊後交保
基隆地檢署偵辦高架萬瑞快速道路下方空間，供民眾停車疑有不法。檢方今天凌晨複訊當地李姓、林姓里長，以及負責帳務的徐姓男子後，認為涉犯圖利罪，諭知分以10萬元、8萬元、8萬元。檢方將再調查收費作業及款項流向，釐清案情。
萬瑞快速道路東起新北市瑞芳區瑞濱海岸，西至基隆市安樂區大武崙基金1、2路口。大武崙地區停車需求大，快速道路通車後，有人將車停在大武崙出口處的高架路段橋下，後來出現髒亂問題，並因有人占用衍生紛爭。
前立委蔡適應2017年間出面，與公路局協調後，公路局同意將土地借給安樂區公所，再由區公所委由所在地的里辦公處管理。里辦公處決定採取收費停車方式，維持停車秩序，每輛車每月收取清潔費，用來維護停車場環境。
公路局免費出借萬瑞快速道路下方空間，供地方人士使用，里辦公處向停車民眾收費，遭人檢舉違法，後來就不再收費。
基隆地檢署檢察官昨天指揮新北市調查處，搜索安樂區公所及停車空間所在地兩里的里辦公處等8處地點，查扣相關行政作業及帳務資料。調查官偵訊訊，昨晚將李姓、林姓里長，以及在環保局清潔隊任職，以友人身分協助帳務管理的徐姓男子，移送基隆地檢署偵辦。
檢察官今天凌晨3時許完成複訊後，主導停車場收費作業的李姓里長以10萬元交保，林姓里長和徐姓男子各以8萬元交保，區公所人員訊後請回。
基隆大武崙地區人口逐年增加，停車空間不夠用，立委林沛祥和基隆市議員鄭愷玲昨也邀公路局北區養護工程分局基隆工務段、基市府交通處及安樂區公所人員會勘，並達成建置合法停車場共識。公路局同意可由市府交通處申請租用，再由市府招標，最快明年1月底建置完成，委外營運。
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