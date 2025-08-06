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金門少將A了7990元洗衣機運回台入獄 懲戒法院因這原因「免議」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家（原名林帝志） 因任內犯侵占公用暨公有財物罪，福建金門地方法院判他12年徒刑，褫奪公權3年，金門高分院認定林犯陸海空軍刑法、貪汙治罪條例，改判6年8月，褫奪公權3年。監察院彈劾林，懲戒法院認為公務員懲戒法中懲戒處分最重為「免除職務」，林因刑事有罪而撤職，他已不得任用為公務人員，判免議。

林承家2017年7月至2019年10月間擔任金防部參謀長，2017年12月間得知後勤處將為官兵採購洗衣機，主動提議為時任金防部副參謀長鄭有為攤購洗衣機，當時後勤處共買了10台、每台7990元。林指示將其中1台放在他的辦公室，等到鄭從台灣返金後再詢問鄭是否要使用新的洗衣機？

鄭表示無意更換洗衣機，林承家先指示蘇姓駕駛兵把洗衣機搬到參謀長辦公室庫房內，翌年1月4日再請屬下將洗衣機透過物流遞送至自己台南住處，由妻子簽收。後來金防部內部傳出林將洗衣機寄至台灣，林擔心醜聞曝光，2018年6月7日晚間拿了8千元交給蘇姓、呂姓駕駛兵，要他們到大同公司金城門市去買台機型相同的洗衣機運回營區，並叮囑「別被部隊的人發現」。

新購買的洗衣機先置放在營區庫房，林另外也將Ａ回家的洗衣機再運至金門，並將這台洗衣機送至陳姓友人工務所旁。林拜託陳使用這台洗衣機，還請陳寫下「洗衣機存放證明書」，並註明洗衣機是「1年多前」交給他使用的。調查局福建省調查處2020年10月29日在工務所查扣洗衣機，金門地檢署依侵占公用財物罪起訴林，金門地院重判他12年徒刑，褫奪公權3年。

林承家上訴，辯稱兒子可能讀金門大學，他預定購置套房，看到這款洗衣機有特價才先行購買；又說想把洗衣機送給陳姓友人，但「誤取」公物。金門高分院調查，大同公司2018年1至6月間共賣出19台這款洗衣機，售價都是7990元，沒有促銷活動；林不知道洗衣機有製造序號，以為購買同型號洗衣機就可蒙混過關。

金門高分院認定林承家犯陸海空軍刑法瀆職、貪汙治罪條例侵占公用暨公有財物罪，因洗衣機價值為5萬元以下，依規定可減刑。二審認為林身居少將參謀長，卻為7990元私利棄國軍忠誠不顧，且事後頻卸責，無反省之意，判他6年8月徒刑，褫奪公權3年。最高法院認同二審見解，駁回上訴確定。

林承家另因挪用單位經費物品、浮報帳目及公器私用，監察院2024年10月8日彈劾，將他移送懲戒法院。不過懲戒法院指出，陸海空軍軍官士官任官條例規定「軍官有因罪處刑並受有褫奪公權之宣告者免官」，林既因服公務貪汙，經法院判刑並褫奪公權確定，林嚴重扭曲公務員價值觀且未見反省，應判撤職並停止任用3年，但再懲戒已無實益，因此免議。

陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家（原名林帝志）A軍方洗衣機運回家，被判刑6年8月定讞，他二度聲請再審被駁回確定。懲戒法院認為林的行為應判撤職並停止任用3年，但再懲戒已無實益，因此免議。圖／聯合報系資料照片
陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家（原名林帝志）A軍方洗衣機運回家，被判刑6年8月定讞，他二度聲請再審被駁回確定。懲戒法院認為林的行為應判撤職並停止任用3年，但再懲戒已無實益，因此免議。圖／聯合報系資料照片

金門 洗衣機 金防部

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