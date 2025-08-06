柯文哲66歲生日出庭…小草比愛心喊平安健康 吳怡萱轟鍾小平「唬爛」
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押禁見近1年，去年9月黨發言人吳怡萱認為京華城案告發人、台北市議員鍾小平指控柯收賄3、4億元，代柯自訴誹謗。台北地方法院今提解柯出庭，柯一下囚車，小草大喊「平安健康」給予祝福，並用手在頭頂比愛心，而吳怡萱也指鍾小平「含血噴人」，連檢察官也認為他在「唬爛」。
吳怡萱、民眾黨發言人張彤身穿印有Q版柯文哲、Happy Birthday字樣的衣服，而鍾小平今步入法院，面對媒體發問並沒有發言。由於柯另案羈押禁見，法官依職權會於開庭時諭知本案不公開審理。
吳怡萱受訪指出，提告至今快要半年，但看到法官拖那麼久卻採不公開審理，雖然遺憾但尊重，還是要再次強調「柯文哲就是清清白白」，沒有什麼不公開的，反而是鍾小平要自證所講的謠言是否有憑有據，因為公眾人物的發言不能任意、隨心所欲、想講什麼就講什麼，完全不用負責任，柯文哲會在法庭上清楚地向法官講清楚。
吳怡萱說，過去幾個月，柯文哲曾經在看守所裡面，請律師代為向大家說明，鍾小平的發言就是無的放矢的造謠，且習慣成自然，鍾小平到現在都沒有公開道歉，因此他們也不會任憑任何人息事寧人，絕對會繼續的堅持清白。
她指出，從京華城案開始到現在，找不到任何的金流，假設鍾小平說的是真實、有憑有據的，檢察官何不把鍾小平列入「重中之重」的證人行列？顯然檢察官也認為鍾小平在「唬爛」。
吳怡萱說，鍾小平從頭到尾沒有想反悔或懺悔，讓他們無法接受，但還是希望社會仍有公平正義，希望法院能還柯文哲清白及公道，不能以柯文哲是公眾人物、可受公評，就讓柯去接受平白無故的指控。
她說，很遺憾的是柯文哲要在生日這天出來開庭，但今天開庭也讓柯能更近距離感受到小草們的祝福與支持，大家希望他身體健康、快樂，並希望用微薄的力量展現對柯的祝福，還是會堅持陪伴他守住清白，黨公職自掏腰包設計T-shirt，本來期待能讓柯文哲近距離看到，但因為不公開審理，加深讓柯可以親眼看到、親耳聽到生日快樂的難度，確實很可惜。
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