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東海女大生遭公車輾斃…家屬控巨業和解只肯出30萬元 巨業：暫無回應

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市巨業客運去年9月撞擊並輾斃東海大學林姓女大生一案，施姓司機今年4月遭台中地檢署依過失致死罪起訴，案件進入一審審理中，但林女家屬昨天透過律師劉建志發出聲明，怒斥巨業公司因保險公司拒絕理賠，僅願意以30萬元與家屬和解，讓家屬無法接受；對此，巨業公司指出，目前進入司法訴訟階段，和解內容是雙方初步討論階段，公司暫時無法回應。

台中市巨業客運305路公車涉及去年9月22日在台中市區綠川東街左轉中山路時，未落實轉向停看行，導致於行人穿越線上，撞擊並輾斃20歲東海大學林姓女大生，引發各界譁然，市府交通局祭出最嚴格懲罰，收回巨業客運營運最賺錢的台灣大道300號路線營運路權3個月。

就巨業公司只願意以30萬元與家屬和解，律師劉建志昨晚則在個人臉書貼文指出，「身為告訴代理人，我已經不知道該說什麼了，一間經營了50多年的客運企業，究竟是基於怎麼樣的經營倫理以及企業社會責任，才會用這種態度面對自身安排司機超時工作所導致的悲劇，事發時的鞠躬，不過是企業試圖消弭民怨的鬧劇。」

林母委由律師劉建志指出，針對巨業客運輾斃東海女大生事件，劉建志並貼上律師聲明稿稱，「案件目前進入一審，日前獲悉肇事司機於本案事故發生時，因巨業公司不當排班導致當日駕駛時數嚴重超時、有疲勞駕駛等情，並因而違反巨業公司所投保之責任保險契約條款，保險公司據以拒絕就本案進行理賠。」

律師聲明稿中並說，巨業公司表示僅願意以新台幣30萬元與本案被害人家屬達成和解，對比該公司於本案事故甫發生時，公司高層召開道歉記者會並在鏡頭前鞠躬作秀，現今卻以形同施捨與被害人家屬洽談和解，其態度前熱後冷，無疑對被害人家屬們造成二次傷害，亦令人不齒。

基於告訴代理人立場，予以最嚴厲之譴責，並呼籲巨業公司與肇事司機，身為一家營運半世紀的客運企業，應勇於展現企業倫理與負擔社會責任，並以審慎的態度，正視對被害人家屬造成之傷害，並負起賠償責任。」

巨業客運施姓司機去年9月在台中市區撞死東海林姓女大生，施姓司機今年4月遭台中地檢署依過失致死罪起訴。圖／報系資料照
巨業客運施姓司機去年9月在台中市區撞死東海林姓女大生，施姓司機今年4月遭台中地檢署依過失致死罪起訴。圖／報系資料照
台中市巨業客運去年9月撞擊並輾斃東海大學林姓女大生，案件進入一審審理中，但林女家屬昨天透過律師劉建志發出聲明。圖／攝自律師劉建志臉書
台中市巨業客運去年9月撞擊並輾斃東海大學林姓女大生，案件進入一審審理中，但林女家屬昨天透過律師劉建志發出聲明。圖／攝自律師劉建志臉書

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